Noro, kaj uspeva Luki Dončiću v ligi NBA!

Michael Jordan je bil najboljši strelec rednega dela lige NBA kar desetkrat. Foto: Reuters V zgodovini lige NBA se še ni zgodilo, da bi bil najboljši strelec rednega dela Evropejec. Do prejšnje sezone so naziv junaka, ki je v povprečju prispeval največje število točk na tekmo, vedno prejeli ameriški košarkarji. Sloviti Michael Jordan je bil najboljši strelec kar desetkrat, legendarni Wilt Chamberlain sedemkrat, naslednja pa sta na večni lestvici George Gervin in Kevin Durant (oba po štirikrat).

Slednji, ki je bil v ligi NBA nazadnje prvi strelec davne sezone 2013/14, je v petek občutil moč Luke Dončića, ko je z Brooklynom po podaljšku izgubil proti Dallasu. Takrat je Ljubljančan kot prvi v zgodovini lige NBA na eni tekmi prispeval (vsaj) 41 točk, 14 asistenc, 11 skokov in tri ukradene žoge, njegov strelski izkupiček pa je v tej sezoni, v kateri je z Dallasom dvakrat zmagal, dvakrat pa tesno izgubil (na obeh tekmah, tako v Phoenixu kot tudi New Orleansu, je Dončić ob zvoku sirene zgrešil trojko za zmago), tako dober, da na lestvici najboljših strelcev zaseda prvo mesto!

Luka Dončić je v noči na petek blestel na gostovanju v Brooklynu. Foto: Reuters

To je ponosen trenutek za slovensko košarko, Dončić, ki v povprečju na dvoboj dosega 36,3 točke, pa bo skušal izjemen niz (v tej sezoni je na vsaki tekmi prispeval najmanj 32 točk) nadaljevati v noči na nedeljo, ko bo ob 3. uri po slovenskem času gostil Oklahoma City Thunder.

Joel Embiid je bil v prejšnji sezoni najboljši strelec rednega dela lige NBA. Foto: Reuters Če bi Dončić zadržal prvo mesto na lestvici najboljših strelcev rednega dela, bi postal prvi Evropejec, ki bi mu pripadel ta prestižen naslov. Trenutno so mu najbližje Giannis Antetokounmpo (34,5), Kevin Durant (33,2), Ja Morant (32,6) in Jayson Tatum (32,4). Drugi najboljši strelec Dallasa v tej sezoni je Christian Wood (21 točk), ki je na skupni lestvici 32., tik za njim pa denimo veliki zvezdnik Denverja Nikola Jokić (20,7)

V prejšnji sezoni je kot prvi košarkar, ki ne prihaja iz ZDA, osvojil naslov najboljšega strelca Joel Embiid. Center Philadelphie 76ers, ki bodo v noči na petek gostovali pri Chicagu, za katerega zelo uspešno nastopa Goran Dragić, prihaja iz Kameruna. Je Afričan, a je julija prejel tudi francoski potni list, saj ne skriva želje, da bi leta 2024 na olimpijskem turnirju v Parizu branil barve Francije. Septembra je postal tudi državljan ZDA, v sezoni 2021/22 pa je v povprečju dosegal dobrih 30 točk. Postal je prvi center po Shaquillu O'Nealu, ki je bil prvi strelec lige leta 2000. Embiid sicer na zadnji tekmi Philadelphie zaradi bolečin v desnem kolenu ni nastopil.

V prejšnji sezoni so pri vrhu najboljših strelcev kraljevali tujci. Joel Embiid je bil prvi (30,6), drugi je bil Grk nigerijskih korenin Giannis Antetokounmpo (29,9), tretje mesto pa je osvojil Luka Dončić (28,4). Na tako visokem mestu še ni končal sezone. V sezoni 2020/21 (27,7 točk na tekmo) je bil šesti, enako velja za sezono 2019/20 (28,8), v krstni sezoni 2018/19 pa je bil s povprečjem 21,2 točke na tekmo 22. strelec lige.

Vrhunci izjemne predstave Luke Dončića proti Brooklynu:

Every @luka7doncic bucket from last night's W.



This man is on another level 🔥 #MFFL pic.twitter.com/ddJMErTlHy