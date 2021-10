Dončić pri Čančarjevih, na delu tudi Dragićev Toronto

V košarkarski ligi NBA bodo v noči na soboto na delu vsi trije klubi slovenskih legionarjev, Luka Dončić s svojimi Dallas Mavericks gostuje v Denverju pri Nuggets Vlatka Čančarja, je pa zadnji ob prvem zvezdniku ekipe, srbskem asu Nikoli Jokiću, na seznamu vprašljivih košarkarjev za to tekmo. Toronto Raptors Gorana Dragića so na delu, na domačem parketu pričakujejo Orlando, tudi pri koseškem zmaju pa ni stoodstotno, da bo zaigral.

Luka Dončić bo s svojimi Mavericks poskušal podaljšati zmagoviti niz na štiri tekme v Denverju, ta bi se lahko teksaški ekipi zoperstavil močno oslabljen. Prvi zvezdnik Nuggets, srbski center Nikola Jokić, je namreč zaradi poškodbe kolena na seznamu vprašljivih za to srečanje. Tudi slovenski reprezentant Vlatko Čančar se ubada s poškodbo kolka, bi pa tudi povsem zdrav le čakal na kakšno igralno minuto, ki mu jih trener Michael Malone tudi letos ne odmerja prav izdatno.

Pri Dallasu so negotovi Kristaps Porzingis, Boban Marjanović, Sterling Brown in Trey Burke. V prejšnji sezoni sta se Dallas in Denver pomerila trikrat, dvakrat so slavili Mavericks (124:117 in 116:103) in enkrat Nuggets (117:113). Pred to sezono sta ekipi obračunali še na pripravljalni poletni ligi v Las Vegasu, kjer so z 89:85 slavili Denverčani.

Toronto Raptors ponoči doma pričakujejo Orlando Magic. Raptors so nazadnje premagali Indiana Pacers, in to brez pomoči zlatega slovenskega kapetana z EuroBasketa 2017. Bo trener Nick Nurse Gorana Dragića tokrat uvrstil v ekipo?

Liga NBA, 29. oktober: 1:00, Toronto Raptors - Orlando Magic 1:30, Brooklyn Nets - Indiana Pacers 1:30, Miami Heat - Charlotte Hornets 2:00, New Orleans Pelicans - Sacramento Kings 4:00, Denver Nuggets - Dallas Mavericks 4:00, Portland Trail Blazers - Los Angeles Clippers 4:30, Los Angeles Lakers - Cleveland Cavaliers

Lestvica:

