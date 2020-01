Sramoten izpad v New Yorku, navijači izgubljajo živce #video

V ligi NBA, kjer se nadaljuje žalovanje za tragično umrlim Kobejem Bryantom, je bilo v noči na četrtek odigranih šest tekem. Najboljši strelec tekmovanja James Harden (Houston) se je vrnil na parket, a ga je s trojnim dvojčkom in zmago zasenčil Damian Lillard (Portland), v New Yorku pa je ogromno prahu dvignila nešportna poteza Elfrida Paytona, po kateri je sledil pretep, izključeni pa so bili kar trije košarkarji. Navijači Kratkohlačnikov so tako razočarani, da so skandirali vodstvu kluba, naj proda ekipo. Po več kot letu dni se je na parket vrnil zvezdnik Indiane Victor Oladipo.

V noči, ki je minila brez slovenskih nastopov v ligi NBA, je bilo najbolj vroče v New Yorku. Kultna dvorana Madison Square Garden je spremljala še eno izmed manj prepričljivih predstav gostiteljev. V tej sezoni jih je bilo že toliko, da so navijači na koncu z živci. Knicks imajo razmerje v zmagah in porazih 13-36 (dvakrat so premagali Dončićev Dallas), k boljšim rezultatom ni pomagala niti menjava trenerja, ko je vroči stolček zapustil David Fizdale.

Kako je Payton odrinil Crowderja:

Kratkohlačniki so se po porazu z Memphisom (106:127) zabredli najgloblje v tej sezoni. Ne le, da so bili povsem nekonkurenčni gostom, ampak so si privoščili še sramoten izpad, po katerem se je med igralci tako zaiskrilo, da so sodniki po množičnem pretepu izključili tri igralce, dva pa sta jo odnesla s tehničnima napakama.

Tri izključitve, dve tehnični napaki

Tehnično napako je prejel tudi Litovec Jonas Valančiunas, ki bo junija tekmec Slovenec na kvalifikacijskem turnirju za olimpijske igre v Tokiu. Foto: Reuters Kaj se je zgodilo? Igrala se je že zadnja minuta, ko je imel Memphis v žepu visoko vodstvo +18. Jae Crowder je ukradel žogo gostiteljem in se odločil za met za tri točke. Nato je nanj prihrumel Elfrid Payton in ga odrinil tako grobo, da je košarkar Memphisa izgubil ravnotežje in padel na tla.

Zavrela je kri, sodniki pa so poleg Paytona in Crowderja, ki sta si skočila v lase, izključili še Marcusa Morrisa (New York), ki je po dvoboju očital Crowderju, da se na parketu obnaša preveč žensko. Damyean Dotson (New York) in Litovec Jonas Valančiunas (Memphis) sta prejela tehnični napaki, obetajo pa se še dodatne kazni, saj so se na parketu znašli mnogi rezervni igralci, ki tam ne bi smeli stati.

Skandiranje navijačev New Yorka ''Prodajte ekipo'':

Navijači New Yorka so težko sprejeli nov prepričljiv poraz. Vodstvu kluba so začeli vzklikati ''Prodajte ekipo'' in mu s tem dali vedeti, da se je dotaknilo dna. Za dodaten zaplet pa so gostitelji poskrbeli po koncu tekme, ko so se košarkarji Memphisa pritoževali, kako so ostali brez tople vode med prhanjem.

Prvi trojni dvojček Lillarda

Portland je premagal Houston (125:112), s trojnim dvojčkom, prvim v karieri, pa je izstopal Damian Lillard. Prispeval je 36 točk (že šestič zapored je presegel mejo 30 točk, kar je nov klubski rekord), 11 asistenc in 10 skokov, s tem pa pokvaril vrnitev Jamesa Hardna.

Najboljši strelec lige NBA se je vrnil na parketu po dveh tekmah neigranja, a dosegel zanj skromnih 18 točk. Najboljši strelec dvoboja je bil sicer njegov soigralec Russell Westbrook (39), ki je tako že 21. zapored presegel mejo 20 točk.

San Antonio je presenetil Utah (127:120), DeMar DeRozan pa je z 38 točkami poskrbel za najboljši strelski dosežek sezone.

Oladipo se je vrnil in posvetil trojko Bryantu Navijači Indiane so navdušeno pozdravili vrnitev Victorja Oladipa. Zvezdnik lige NBA, ki je dvakrat zaigral na tekmi All-Star, je zaigral prvič po več kot letu dni, ko si je huje poškodoval koleno, in takoj navdušil. Deset sekund pred koncem rednega dela dvoboja je zadel trojko in izsilil podaljšek, v katerem so gostitelji nadigrali Chicago (115:106). Victor Oladipo from deep to tie it for the @Pacers in his return to action. pic.twitter.com/hShG72sxCN — NBA (@NBA) January 30, 2020 ''Zadel sem. To je bila miselnost Mambe (vzdevek Kobeja Bryanta, op. p.). To je bilo za Kobeja in vse žrtve helikopterske nesreče,'' je s skrušenim glasom pojasnjeval po tekmi Oladipo. V 21 minutah je dosegel 9 točk, za tri točke pa je metal 1/7. Njegov trener Nate McMillan je sporočil, da čaka Oladipa poseben režim, saj bo do nadaljnjega prihajal v igro s klopi, na tekmo igral največ 24 minut, če pa si bosta tekmi sledili druga za drugo, bo na tisti drugi počival.

Kdaj bodo v ligi NBA spet nastopili slovenski legionarji? Denver Vlatka Čančarja bo na delu v noči na petek, ko bodo Nuggets gostili Utah, Dallas Luke Dončića bo v noči na soboto gostoval pri Houstonu, Miami Gorana Dragića pa bo na parketu znova v noči na nedeljo pri Orlandu.

Liga NBA, 29. januar:

Lestvica lige NBA

