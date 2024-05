Maxi Kleber je na jutranjem treningu dejal, da je v zadnjih dneh zelo napredoval in sam misli, da bo na četrti tekmi že igral. Bo pa vse odvisno od počutja na ogrevanju pred tekmo. Treniral je tudi met za tri točke in meni, da je roka že mirna.

"Tekme se bomo lotili z veliko mero spoštovanja," so pred četrtim dejanjem finala zahodne konference v en glas sporočili iz Dallasa. Ta bo imel pred domačimi navijači možnost, da že v četrti tekmi konferenčnega finala konča boj za vrh zahoda in pomete z Minnesoto ter se tako v finalu pridruži Bostonu, ki je v štirih tekmah na vzhodu izločil Indiano.

Shaq znova v središču pozornosti Pred četrto tekmo finala zahodne konference so na družbenih omrežjih zaokrožili posnetki izpred začetka tretje tekme, ki jo je Dallas dobil s 116:107. Na ogrevanju je iz zvočnikov v American Airlines Areni skoraj zagotovo na željo Luke Dončića odzvanjala pesem skupine ET Prazan stan. V središču pozornosti je bil znova legenda lige NBA Shaquille O'Neal. Ta je ob ogrevanju košarkarjev Dallasa sedel ob igrišču in skušal ujeti in oponašati besede pesmi, ki se je predvajala v dvorani, s tem pa pošteno nasmejal tudi Dončića. Shaq je z Dončićem po tekmah že večkrat skušal spregovoriti v slovenskem jeziku. Shaq cantando música eslovena para Luka Doncic no aquecimento era tudo o que a gente não esperava



KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/3sUpCK6L1B — NBA das Mina (@NBAdasMina) May 26, 2024

Tako statistika kot zgodovina sta pred četrtim obračunom na strani Dallasa. Zagotovo je eden izmed podatkov, ki navdajajo z optimizmom, dejstvo, da se še nobeni ekipi v zgodovini lige NBA ni uspelo vrniti po zaostanku z 0:3. A v Dallasu kljub visokemu vodstvu v seriji opozarjajo, da njihovo delo še ni končano. "Potrebujemo še eno zmago, da dokončamo začeto, in dokler nam to ne bo uspelo, ne bomo srečni," je bil jasen Derrick Jones Jr. "Ko se pogovarjamo o seriji v končnici, napreduje tisti, ki prvi štirikrat zmaga, ne dvakrat in ne trikrat. O tem smo se veliko pogovarjali, nič še nismo storili," je dodal trener Dallasa Jason Kidd.

Derrick Jones Jr. znova opravlja ogromen delež v obrambi igre Dallasa. Foto: Reuters

"Trenutno smo z mislimi le pri tem, da ohranimo domači parket, vemo, kje smo v seriji, a fokus je le na naslednji domači tekmi. O tem smo se pogovarjali, vemo, da bo Minnesota igrala na vse ali nič. Moramo jim otežiti nalogo, moramo biti lačni in željni zmag kot na dozdajšnjih tekmah," je dodal Kidd.

Dereck Lively II bo manjkal na četrti tekmi. Foto: Guliverimage

Mavs so do zdaj le dvakrat v zgodovini zaigrali v velikem finalu lige NBA. Prvič so se tja uvrstili leta 2006, ko so proti Miamiju dobili prvi dve tekmi, pa nato izgubili naslednje štiri, vročici pa so se oddolžili štiri leta kasneje, ko so po šestih tekmah osvojili šampionski prstan. Dokaj blizu je bila zasedba Jasona Kidda tudi leta 2022, a je bil na zadnji stopnički zahodne konference premočen Golden State, ki je Dallas izločil v petih tekmah.

Pred zadnjo tekmo Bostona in Indiane je liga NBA postregla z zanimivim podatkom, da je bilo v letošnji končnici lige NBA z lobom oziroma podajo na alley-oop zaključenih 107 akcij, od tega se je Dallas podpisal pod kar 48 od teh akcij, kar pomeni, da so preostale ekipe skupaj zmogle le 59 takšnih zaključevanj. Za mnoge od teh je pri Mavsih zaslužen Dereck Lively II, ki pa po udarcu v glavo in vrat, ki ga je prejel na zadnji tekmi ob srečanju s kolenom Karla-Anthonyja Townsa, tokrat ne bo mogel pomagati svoji ekipi.

Liga NBA, 28. maj:

Liga NBA, konferenčni finale: Zahodna konferenca:

Minnesota Timberwolves (3) – Dallas Mavericks (5) /0:3/ Vzhodna konferenca:

Boston Celtics (1) – Indiana Pacers (6) /4:0/ // Izid v zmagah, igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

Preberite še: