Spočiti Luka Dončić proti utrujenim čarovnikom

V ligi NBA bo v noči na nedeljo odigranih osem dvobojev, največje pozornosti slovenskih ljubiteljev košarke pa bo zagotovo deležen spopad v Dallasu, na katerem se bo Luka Dončić s soigralci pomeril proti Washingtonu ter iskal pot do 11. zmage v tej sezoni. Prednost Mavericks bi lahko bil počitek, saj so zadnjo tekmo odigrali pred tremi dnevi, ko so v Los Angelesu premagali Clippers, Wizards pa so bili na delu v noči na soboto in tesno ugnali Oklahoma City.

Košarkarji Dallas Mavericks so se lahko po naporni turneji, ki jih je vodila po Arizoni in Kaliforniji, dobro spočili. Na zahodu ZDA so izgubili uvodne tri tekme, po vrnitvi Luke Dončića, ki je zaradi poškodbe gležnja in kolena preskočil gostovanja pri Phoenixu (2) in LA Clippers (1), pa so se razveselili zmage, jubilejne desete v tej sezoni. Ljubljančan se je ob vrnitvi proti starim znancem LA Clippers izkazal. Prispeval je 26 točk, 9 skokov in 9 asistenc, zdaj pa bo nastopil v domači dvorani, v kateri gre v tej sezoni Dallasu odlično. Na sedmih tekmah je zmagal kar šestkrat in si izboljšal razmerje zmag in porazov (10 – 7), s katerim trenutno zaseda četrto mesto v zahodni konferenci.

Washington, ki v dvorani American Airlines Center v Dallasu ni zmagal že pet let, ima še malce boljše razmerje (12 – 7). Wizards imajo v tej sezoni spremenjeno zasedbo, namesto zvezdnika Russella Westbrooka so iz vrst Los Angeles Lakers prispeli Kyle Kuzma, Spencer Dinwiddie, Montrezl Harrell in Kentavious Caldwell-Pope, še naprej pa je najboljši strelec Bradley Beal, ki pa podobno kot tudi Dončić v tej sezoni dosega nižje številke kot sezono poprej. Če je v prejšnji sezoni izstopal s povprečjem 31 točk na tekmo, jih v tej sezoni dosega dobrih 23.

Pri Dallasu je v odlični formi Kristaps Porzingis, ki je na sedmih tekmah zapored presegel mejo 20 točk, kar je njegov rekord v ligi NBA. Zaradi zdravstvenih težav Jason Kidd najverjetneje ne bo mogel računati na Francoza Franka Ntilikine (poškodba mišice) in Reggieja Bullocka (bolezen, ni covid-19), vprašljiv pa je tudi nastop Jalena Brunsona, ki jo je skupil na zadnji tekmi v Los Angelesu, ko je na njegovo levo nogo padel hrvaški center Ivica Zubac, a je v petek že treniral in se namerava proti Washingtonu pridružiti soigralcem na parketu.

Liga NBA, 27. november: 00.00 Philadelphia 76ers – Minnesota Timberwolves

01.30 Atlanta Hawks – New York Knicks

01.30 Brooklyn Nets – Phoenix Suns

02.00 Chicago Bulls – Miami Heat

02.00 Cleveland Cavaliers – Orlando Magic

02.00 Houston Rockets – Charlotte Hornets

02.30 Dallas Mavericks (Luka Dončić) – Washington Wizards

03.00 Utah Jazz – New Orleans Pelicans

