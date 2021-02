Kaj zmore Dončić proti vročemu Brooklynu? Namesto Duranta vskočil Litovec.

Slovenski košarkarski as Luka Dončić se bo prvič, odkar se je v New York preselil bradati zvezdnik lige NBA James Harden, pomeril proti Brooklynu. Mrežicam gre imenitno, tokrat bodo lovile že deveto zaporedno zmago, a brez poškodovanega Kevina Duranta, ki ima še vedno težave s stegensko mišico in bo s parketov odsoten še nekaj časa. Tako bosta od zvezdniškega trojčka Brooklyna za dvoboj proti Mavericks nared le Harden in Kyrie Irving, Durant pa ne bo mogel zaigrati tudi na bližajoči se zvezdniški tekmi All-Stars (7. marca v Atlanti), kjer bi bil sicer kapetan ekipe. V začetni peterki ga bo nadomestil as Bostona Jayson Tatum, priložnost za drugi zaporedni nastop na spektaklu pa je dočakal center Indiane Domantas Sabonis.

Pri gostih iz Teksasa, ki na zadnji tekmi v Philadelphii niso bili konkurenčni gostiteljem, bo najverjetneje znova manjkal latvijski orjak Kristaps Porzingis (bolečine v hrbtu).

Liga NBA, 27. februar: 01.00 Philadelphia 76ers – Cleveland Cavaliers

01.00 Washington Wizards – Minnesota Timberwolves

02.00 New York Knicks – Indiana Pacers

02.00 Oklahoma City Thunder – Denver Nuggets

02.00 Orlando Magic – Utah Jazz

02.00 San Antonio Spurs – New Orleans Pelicans

02.30 Brooklyn Nets – Dallas Mavericks

Lestvica: