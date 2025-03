V noči na četrtek bo v ligi NBA odigranih šest tekem, na delu pa bosta oba slovenska legionarja. Luka Dončić bo skušal z Los Angeles Lakers prekiniti niz treh porazov in neprepričljivih predstav, po katerih se je v misli navijačev naselil dvom o resničnih zmožnosti in dometih ekipe s tako velikima zvezdnikoma, kot sta 26-letni Ljubljančan in 14 let starejši LeBron James. Jezernike čaka ob 00.30 zahtevno gostovanje pri Indiani. Vlatko Čančar bo ob 2.00 z Denverjem gostil neugodni Milwaukee. Pod vprašajem je zvezdniški obračun Evropejcev med Nikolo Jokićem in Giannisom Antetokounmpojem, saj se Srb in Grk spopadata z zdravstvenimi težavami. Pri gostih bo zaradi tromboze zagotovo manjkal Damian Lillard.

Pred dvobojem v Indianapolisu odmeva nenavadna statistika moštva iz Los Angelesa, ki je v tej sezoni bistveno uspešnejši v dvobojih s tekmeci iz zahodne konference (30 zmag in 13 porazov). Ko imajo Jezerniki opravka s klubi iz vzhodne konference, večkrat izgubljajo, kot pa zmagujejo (13 zmag in 15 porazov).

Podobno se jim dogaja tudi po prihodu Luke Dončića, to pa je potrdilo tudi zadnje gostovanje v Orlandu, kjer so, čeprav so računali na skoraj vse najboljše košarkarje (LeBron James in Rui Hachimura se vračata po daljši odsotnosti in se še ne moreta pohvaliti s stoodstotno pripravljenostjo), zlasti v drugem polčasu nudili zelo skromen odpor in ostali praznih rok (106:118).

Čeprav 26-letni slovenski as dosega veliko točk in je na zadnjih šestih tekmah kar petkrat prečkal mejo 30 točk, tudi na Floridi jih je dosegel 32, do konkretnejših številk pa v napadu prihajata tudi njegova najboljša soigralca LeBron James in Austin Reaves, na parketu ni mogoče zaznati igre Jezernikov, ki bi osrečevala navijače in prinašala pozitivne rezultate.

Indiana lahko izenači rekord sezone, Jezerniki neprepričljivi

Rick Carlisle je bil prvi trener Luke Dončića pri Dallasu. Foto: Reuters Vse več pogledov je uprtih v trenerja JJ Redicka, ki je bil prejšnji mesec, ko so Jezerniki po prihodu Dončića nanizali kar osem zmag, deležen številnih pohval, zlasti po mojstrsko izpeljani taktični zamislici obrambne igre, s katero so na gostovanju v Denverju pristrigli krila takrat še kako vročemu Nikoli Jokiću. V zadnjem obdobju beležijo zelo skromne rezultate. Po težko razumljivem domačem polomu proti Chicagu, kjer so jim Biki nasuli kar 146 točk, so doživeli poraz še v Orlandu.

Gostovanje pri Indiani vsaj na papirju prinaša še zahtevnejše delo od tistega v Orlandu, saj so Pacers, ki jih že nekaj let vodi prvi Dončićev trener pri Dallasu Rick Carlisle, na vzhodu na visokem četrtem mestu. V tej sezoni so dosegli 42 zmag, eno manj od Lakersov, ki pa so v zadnjem obdobju vse prej kot prepričljivi. Indiana je dobila zadnjih pet tekem, z novo zmago bi izenačila najdaljši zmagoviti niz v tej sezoni, Jezerniki pa so na zadnjih desetih srečanjih zmagali le trikrat. In to vedno proti tekmecu iz zahodne konference. Proti klubom z vzhoda so izgubili že šestkrat zapored! Tako na srečanje, ki se bo začelo v četrtek ob 00.30 po slovenskem času, ne vstopajo kot favoriti.

Obramba Indiane je v ponedeljek povzročala veliko težav Anthonyju Edwardsu. Foto: Reuters

Indiana je na zadnji tekmi v ponedeljek prepričljivo premagala Minnesoto (119:103). Največ točk pri Indiani dosegata Pascal Siakam (20,8) in Tyrese Haliburton (18,5), zelo vroč je tudi Obi Toppin, ki v tem mesecu daje 18,6 točke na tekmo, za tri točke pa meče kar 46-odstotno. Kar zadeva pokrivanje Dončića, bi se lahko zahtevne naloge lotil Andrew Nembhard, ki ponavadi skrbi za pokrivanje najboljših strelcev v vrstah tekmecev. V ponedeljek je odlično pokrival Anthonya Edwardsa, ki je resda dosegel 17 točk, a za tri točke metal poraznih 1/11.

Izkupiček LA Lakers na tekmah z Luko Dončićem: Proti tekmecem (zahod): 10 zmag – 1 poraz

Zmage: Denver (dvakrat), LA Clippers (dvakrat), San Antonio, Phoenix, New Orleans, Minnesota, Dallas, Utah

Poraz: Utah Proti tekmecem (vzhod): 1 zmaga – 6 porazov

Zmaga: New York

Porazi: Orlando, Chicago, Milwaukee, Brooklyn, Boston, Charlotte

Če bi Jezerniki še naprej izgubljali tako pogosto, bi ogrozili celo neposredno udeležbo v končnici, saj bi lahko zdrsnili nižje od šestega mesta in morali igrati play-in. Na srečo navijačev, ki jih skrbi slabo razmerje proti tekmecem iz vzhodne konference, bodo do konca sezone večino tekem odigrali proti tekmecem iz zahodne konference. Dončića in druščino do konca sezone čaka še 11 tekem.

Ko sta se LA Lakers in Indiana pomerila prvič v tej sezoni, je zmaga 8. februarja ostala doma v Kaliforniji (124:117). Tako Luka Dončić kot tudi LeBron James nista nastopila, v njuni odsotnosti pa je blestel Austin Reaves in dosegel strelski rekord kariere (45 točk).

