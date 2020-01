Mladi dragulj lige NBA v središču pozornosti

Nedeljski spored v najmočnejši košarkarski ligi na svetu se bo začel v Koloradu. Denver bo v dvorani Pepsi Center gostil Houston, pri katerem v zadnjem času blesti Russell Westbrook. Na zadnji tekmi, na kateri si je mečno mišico poškodoval James Harden, je dosegel kar 45 točk. Nastop bradatega zvezdnika je zaradi zdravstvenih težav vprašljiv, Westbrook, ki ga je odlično nadomestil v vlogi prvega strelca, pa je v zadnjih desetih tekmah za Rakete v povprečju prispeval skoraj 32 točk, 9 skokov in 9 asistenc, obenem pa se lahko pohvali s 53-odstotnim metom iz igre.

Russell Westbrook je na zadnji tekmi, ko se je poškodoval James Harden, odlično nadomestil vlogo bradatega zvezdnika. Harden v tej sezoni na tekmo dosega 36,1 točke. Foto: Reuters

Trener Denverja Michael Malone je na zadnji tekmi na parket poslal vseh 12 igralcev. Med njimi je bil tudi slovenski reprezentant Vlatko Čančar, ki je odigral poldrugo minuto.

Denver zaradi poškodb še vedno ne more računati na tri pomembne igralce. Zvečer bodo manjkali Jamal Murray, Paul Millsap in Mason Plumlee. Prvi zvezdnik Denverja Srb Nikola Jokić je v dobri formi. Na zadnjih 10 tekmah dosega v povprečju 25 točk, 11 skokov in 7 asistenc.

Pelikani se želijo maščevati Bostonu

Zion Williamson še čaka na prvo zmago v dresu New Orleansa. Foto: Getty Images Mnoge oči ljubiteljev košarke bodo v noči na ponedeljek uprte v Ziona Williamsona. Mladi up New Orleansa je v tem tednu končno debitiral v ligi NBA. Po velikih težavah s kolenom, zaradi katerih je izpustil uvodne tri mesece sezone, je do danes zbral le dva nastopa.

Številka 1 zadnjega nabora lige NBA je takoj očaral navijače New Orleans Pelicans, ki bi ga želeli videti v igri še dlje kot le 20 minut, kolikor povprečno znaša njegov nastop. Trener Alvin Gentry upošteva navodila zdravnikov, zato 19-letni dragulj še ne dobiva ''polne'' minutaže.

Boston prihaja v dvorano Smoothie King Center oslabljen. V ekipi ne bo Enesa Kanterja in Roberta Williamsa, vprašljiva sta nastopa Jaylena Browna in Jaysona Tatuma, manjše težave z zdravjem pa pestijo tudi Marcusa Smarta. Pelikani se želijo maščevati Bostonu za visok poraz s 105:140.

