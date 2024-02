Po Dallasu bodo skušali ustaviti še Toronto

V noči na torek bodo v ligi NBA na sporedu štiri tekme. Košarkarji Indiane Pacers bodo manj kot 24 ur po zmagi nad Dallas Mavericks gostili Toronto Raptors in iskali pot do četrte zaporedne zmage. New York Knick se bodo pomerili z Detroitom, Memphis čaka srečanje z Brooklynom, Sacramento pa bo gostil Miami Heat.