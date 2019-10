Dončić, ki že podira rekorde, z noro trojko Dallas popeljal do zmage

V noči na soboto je bil v ligi NBA znova na delu Luka Dončić, ki je z Dallas Mavericks na gostovanju pri New Orleans Pelicans vknjižil še drugo zmago na začetku sezone. Slovenski košarkar je znova blestel, dosegel je še svoj deveti dvojni dvojček v karieri (25 točk, deset skokov, deset podaj) in je postal prvi košarkar mlajši od 21 let, ki je že na eni izmed prvih dveh tekem v sezoni dosegel trojni dvojček. Denver Vlatka Čančarja je na domačem igrišču po podaljšku ugnal Phoenix (108:107), slovenskega košarkarja pa znova ni bilo v kadru Nuggetsov.

Učinek Luke Dončića:



25 točk (7/10 za 2, 3/9 trojke, 2/2 prosti meti), 10 skokov, 10 podaj, 2 ukradeni žogi in 3 izgubljene žoge v 37 minutah in 41 sekundah.

Dallas z Luko Dončićem tudi po drugi tekmi sezone ostaja stoodstoten. Mavericksi so na gostovanju pri New Orleansu vknjižili zmago s 123:116. Znova je blestel Luka Dončić, ki je bil s 25 točkami prvi strelec svoje ekipe, k svojemu dosežku pa je dodal še deset skokov, deset podaj in dve ukradeni žogi.

Košarkarji Dallasa so sicer slabo odprl tekmo v New Orleansu, saj so jim gostitelji že v prvi četrtini nasuli 41 točk, vodili pa so tudi s 16 točkami naskoka. V nadaljevanju so varovanci Ricka Carlisleja zaigrali bolje, že do polčasa so gostje prešli v vodstvo.

Odločilna nora trojka Dončića

Ob koncu tretje četrtine so Mavericski Pelicansom pobegnili, a so domači košarkarji do konca tretjega dela ujeli priključek (93:95). V izenačeni končnici je odgovornost ekipe nase prevzel Dončić, ki je najprej ob samostojnem prodoru Dallas popeljal na vodstvo s štirimi točkami razlike (117:113), nato pa je slabo minuto in pol pred koncem tekme zadel neverjetno trojko od table čez iztegnjeno roko Kenricha Williamsa in Dallas popeljal na varnih sedem točk razlike, ki so jih gostje znali zadržati in so tako vknjižili še drugo zmago v tej sezoni.

Doncic banked in a step-back 3 for the dagger. pic.twitter.com/Te3AJdShy7 — Bobby Karalla (@bobbykaralla) October 26, 2019

Predstava Dončića:

Takšnega vstopa v sezono niso imeli že 15 let

Dallas je nazadnje z dvema zmagama v sezono vstopil leta 2004, ko je imel Dončić vsega pet let. Slovenski košarkar se je tokrat znova dobro ujel z Latvijcem Kristapsom Porzingisem, ki je tekmo končal pri 24 točkah, odlično predstavo je pokazal tudi Delon Wright, ki se je zaustavil pri 20. Dončić je dosegel že svoj deveti trojni dvojček v ligi NBA in je vodilni na lestvici doseženih trojnih dvojčkov pred dopolnjenim 21. letom starosti. Na večni lestvici je s sedmimi za njim Magic Johnson, LeBron James jih je zbral pet.

Pri New Orleansu, ki je po dveh tekmah še brez uspeha, niso mogli računati na prvi izbor letošnjega nabora Ziona Williamsona, ki bo zaradi poškodbe kolena odsoten nekje do konca letošnjega koledarskega leta. Pri gostiteljih je bil s 25 točkami najučinkovitejši Brandom Ingram, Derrick Favors in Josh Hart sta se ustavila pri 16 točkah.

"Imel sem srečo"

Luka Dončić, Delon Wright in Kristaps Porzingis so bili najbolj razpoloženi košarkarji Dallasa. Foto: Reuters "Bila je težka tekma. New Orleans je res dobra ekipa, a naredili smo dobro delo. Začeli smo res slabo, nismo igrali obrambe, vendar smo se na srečo pobrali. Rad prevzemam odgovornost v odločilnih trenutkih, v tem res uživam. Imel sem srečo," je po tekmi dobro razpoložen o svoji zadnji trojki dejal slovenski košarkar.

"Veliko mi pomeni, da smo dobro štartali v sezono, vsi smo zelo veseli. A to je le začetek, v takšnem ritmu moramo nadaljevati in se uvrstiti v končnico. Svoje statistike nisem spremljal, saj me zanima le predstava in zmaga naše ekipe," je na vprašanje o devetem trojnem dvojčku v karieri odgovoril 20-letni Ljubljančan.

Denver do zmage po podaljšku, Čančar brez nastopa

Odlično je v sezono štartal tudi Denver, ki je po dveh tekmah tako kot Dallas še brez poraza. Vlatko Čančar, ki na prvi tekmi ni bil v postavi Nuggetsov, tudi tokrat ni bil v kadru Denverja, na prve minute na parketu pa bo moral tako še malce počakati. Denver je sicer šele po podaljšku na domačem parketu ugnal Phoenix. Odločilna prosta meta za zmago domačih je 19 sekund pred koncem zadel Jamal Murray, ki je bil s 27 točkami prvi strelec tekme. V zadnjem napadu Phoenixa je prodor Devina Bookerja z blokado ustavil Torrey Craig.

Nikola Jokić je pri Denverju blestel s trojnim dvojčkom (24 točk, 14 skokov, 12 podaj). Na drugi strani je Kelly Oubre Jr. dosegel 23 točk.

Vrhunci tekme med Denverjem in Phoenixom:

Liga NBA, 25. oktober:

Lestvici:

