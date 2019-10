Dončić ga spoštuje, a dodaja, da na parketu ni prijateljev

Luka Dončić in Goran Dragić sta odigrala pomembno vlogo pri pohodu Dallas Mavericks oziroma Miami Heat do zmage na uvodni tekmi sezone lige NBA. Trenerja obeh ekip sta pohvalila doprinos in odnos slovenskih košarkarjev.

Za strokovno vodstvo Dallasa je bil na prvi tekmi sezone proti Washingtonu pomembno vprašanje, kako bo funkcionirala naveza Luka Dončić – Kristaps Porzingis. Dobili so odgovor, ki so ga iskali. Dosegla sta 57 od skupno 108 točk Dallasa, torej več kot polovico.

Luka jih je za zmago proti Washington Wizards (108:100) dal v skupno malho 34 in le za točko zaostal za svojim najboljšim strelskim dosežkom v NBA. Osemkrat mu je v pretekli sezoni uspelo doseči oziroma preseči mejo 30 točk, v novi pa mu je to uspelo že v prvem poskusu.

"To je tisto, kar odlični košarkarji počno"

"Odlična tekma je bila. Washington je fizična ekipa in vesel sem, da smo zmagali," je po tekmi dejal Dončić, ki je imel nekaj nevšečnosti z nasprotnikom Bradleyjem Bealom. Slednji je skušal z nekoliko agresivnejšo igro zaustaviti vročega Dončića. Dobro minuto pred koncem sta najprej oba dobila tehnični napaki, zaradi ugovarjanja pa je sodnik Bealu dosodil še eno, kar je avtomatično pomenilo izključitev.

"To je košarka. Na parketu nimaš prijateljev. Spoštujem ga," je o tem dogodku pristavil Dončić.

Nad njegovo predstavo je bil navdušen trener Dallasa Rick Carlisle, zlasti nad željo po pokrivanju najboljšega košarkarja: "To je tisto, kar odlični košarkarji počno. Da želijo kriti najboljše košarkarje. Majhna skupina vrhunskih igralcev je v ligi NBA in tokrat smo videli dva na delu. Eskaliralo je v osebno bitko in posledično pride do trenj. Na koncu je najpomembnejše, da smo zmagali."

Porzingis se zaveda, da ga čaka maraton

Pohvalil je tudi igro Latvijca: "Skoraj leto in pol ni bil v tekmovalnem pogonu. Odigral je izjemno. Zlasti, če upoštevamo, da je bil toliko časa odsoten. Vem, da bo še boljši."

Porzingis je na prvi tekmi po povratku igral 29 minut in s 23 točkami navdušil občinstvo v Teksasu: "Skušal sem ostati agresiven. Pred menoj je maraton, ne šprint. In vem, česa sem sposoben. Užival sem na parketu in se dobro počutil. Luka je imel res dobro tekmo, vem pa, da lahko tudi ostali igramo še boljše. Ogromno prostora za napredek imamo."

Da je Dončić prikazal izvrstno predstavo, smo lahko slišali tudi iz ust skoraj 20-tisočglave množice, ki je skandirala: "MVP, MVP!"

"Luka vsakič, ko stopi na parket, postaja boljši," ga je še enkrat pohvalil Carlisle.

Dragić dal ekipi iskrico

Najkoristnejši košarkar (MVP) je bil pred dvema letoma na evropskem prvenstvu, na katerem je Slovenija osvojila zlato medaljo, tudi Goran Dragić. Na prvi tekmi sezone je bil odličen v drugem polčasu: "Naredil sem nekaj neumnih napak. V prvem polčasu nisem igral dobro. Rekel sem si, da imam pred seboj še drugi polčas. Uporabil sem izkušnje. Videl sem, da ima tekmec bonus in skušal izsiliti osebne napake ter nato zadeval z linije prostih metov."

Nad njegovim doprinosom je bil navdušen trener Eric Spoelstra, ki je dobil kar nasmešek na obrazu, ko je moral začeti govoriti o predstavi kapetana Miamija, ki je tekmo začel na klopi: "Goran je bil videti energetsko poln in mlad. Po mojem mnenju bo to počel vsak večer. Agresiven je bil. V napadu nam je dal pravo energetsko iskrico."

Miami je na prvi tekmi gostil Memphis Grizllies in zmagal s 120:101, a šele v zadnji četrtini so košarkarji s Floride naredili razliko, ki jih je pripeljala do končnega uspeha.