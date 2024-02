Čudovita novica za oboževalce Luke Dončića iz Slovenije

V noči na ponedeljek se v ligi NBA obeta večer za sladokusce, saj bo na delu 20 klubov. Na svoj račun bodo prišli tudi slovenski ljubitelji košarke, saj se bo dvoboj med Indiano in Dallasom, ki je na krilih izjemnega dvojca LuKai (Luka Dončić in Kyrie Irving) nanizal sedem zmag in je najbolj vroča ekipa zahodne konference, začel ob 23. uri. Slovenski košarkarski virtuoz bo imel opravka z ekipo, ki jo vodi njegov nekdanji trener Rick Carlisle in v tej sezoni dosega največje število točk v ligi! Dallas s tem začenja zahtevno turnejo po vzhodu, ki jo bo sklenil čez slab teden proti vodilnemu Bostonu.

Več zaporednih zmag v ligi NBA od Dallasa je zbral le vodilni Boston (osem), v zahodni konferenci pa ga ni moštva, ki bi se lahko pohvalilo s tako razkošnim aktualnim zmagovitim nizom. Dallas Mavericks so dobili zadnjih sedem tekem, se na lestvici povzpeli na šesto mesto, ki že pelje neposredno v končnico, zdaj pa želijo s kakovostnimi predstavami, v katerih izstopata zlasti neustavljiv strelski dvojec Luka Dončić in Kyrie Irving (na zadnji tekmi proti Phoenixu sta dosegla skupaj 70 točk, Slovenec jih je dal 41, Američan pa 29) in pa vidno izboljšana obramba, ki je po prihodu zimskih novincev Daniela Gafforda in P. J. Washingtona zaživela v novi dimenziji in otežila delo tekmecem.

Luka Dončić se vrača v dvorani Gainbridge Fieldhouse, kjer je prejšnji konec tedna sodeloval na All-Star spektaklu. Foto: Reuters

Dallas proti najboljšemu napadu lige NBA

Kakšno zanko pripravlja nekdanjemu varovancu Luki Dončiću izkušeni ameriški strateg Rick Carlisle? Foto: AP / Guliverimage Danes zvečer prihaja največji možni izziv, saj bo Dallas gostoval pri Indiani, ekipi, ki se lahko pohvali z najboljšim napadom v ligi NBA. In ne le to.

Varovanci Ricka Carlisla, ki je pred leti vodil Dončića v Dallasu, so najboljši tako v številu točk (123,8 na tekmo), asistenc (31), odstotku meta iz igre (50,8 odstotkov) in številu točk, doseženih v "raketi", obarvanem delu igrišča pod košem (57,4). Dallas je v omenjenih statističnih prvinah bistveno slabši (118,7 točke na tekmo – sedmo mesto), 25,6 asistence (22. v ligi), 47,8-odstoten met iz igre (13.) in 46,3 točke, dosežene v "raketi" (27.).

Obeta se torej pravi test za prerojeno obrambo Kiddove zasedbe, ki se v tej sezoni z Indiano še ni pomerila. Če bo Dallas premagal tudi Indiano, bo poskrbel za najdaljši zmagoviti niz v zadnjih 12 letih.

Pascal Siakam in Bennedict Mathurin sta zelo pomembna člena Indiane. Foto: Reuters

Indiana je na zadnji tekmi ugnala Detroit s 129:115, prvi polčas pa dobila z 72:43. To je bilo najmanjše število prejetih točk v polčasu za Indiano v tej sezoni. Izstopal je prvi zvezdnik Indiane Tyrese Haliburton (25 točk in 12 asistenc), izkazali so se tudi Pascal Siakam (20), T. J. McConnell (16), Bennedict Mathurin (15) in Myles Turner (13).

Pri Indiani bo zaradi zdravstvenih razlogov manjkal Aaron Nesmith, pri Dallasu, kjer imajo s poškodbo nosa opravka kar trije igralci, to sta poleg Dončića še Maxi Kleber in Dereck Lively II, a naj bi vsi trije zvečer stisnili zobe in pomagali ekipi, pa bo znova odsoten Dante Exum.

Turneja, ki bo podala ogromno odgovorov

Luka Dončić je na zadnji tekmi blestel proti Phoenixu. Prispeval je 41 točk, 11 asistenc in devet skokov. Foto: Reuters Dallas z gostovanjem pri Indiani začenja krajšo peklensko turnejo po vzhodu. Po Indianapolisu bo gostoval še v Clevelandu, Torontu in Bostonu. Telički se bodo tako spopadli z zelo zahtevnimi tekmeci, a so v tej sezoni zelo dobri na gostovanjih, kjer so vknjižil 15 zmag in deset porazov. Manj porazov v gosteh sta vpisala le vodilni Boston in pa Cleveland (oba devet). Ko se bodo košarkarji Dallasa v začetku marca vrnili domov, bo Dončić že dopolnil 25 let.

Pester tekmovalni dan v ligi NBA, predstavilo se bo kar 20 ekip, se bo sicer začel z nedeljsko matinejo Philadelphia 76ers in Milwaukee Bucks, končal pa s kalifornijskim obračunom med LA Clippers in Sacramentom.

