Dončić na srečanju s "starim sovražnikom"

Čeprav Luka Dončić na začetku sezone še ni naravnal svojih merilnih naprav – šepa predvsem met od daleč –, pa je na zadnji tekmi z Minnesoto vnovič poskrbel za nekaj čarovnije, potem ko je v odločilnem trenutku zadel trojko z velike razdalje, s katero je potrdil zmago svoje ekipe. "Obožuje, ko ima priložnost odločiti tekmo. Ni ga strah, zna prevzeti odgovornost in dobiti tekmo," je po zmagi dejal trener Jason Kidd.

Mavse po zmagi nad Minnesoto zdaj čaka pet zaporednih domačih tekem, prva že v noči na petek proti Houstonu. "Zmaga proti Minnesoti je bila korak naprej pri dokazovanju, da igramo kot ekipa. Zdaj nas čaka nekaj tekem doma in moramo pokazati, kaj pomeni igrati doma. Na tej zadnji zmagi moramo graditi," je še dodal Kidd. Na drugi strani bo to za Houston tretje in zadnje srečanje v nizu gostovanj, v teh so pred tem enkrat izgubili in enkrat slavili proti San Antoniu.

Obeta se obračun med Dončićem in Dillonom Brooksom. Foto: Guliverimage

Dončić je trenutno s povprečjem 26,8 točke, 9,3 skoka in sedem asistenc na tekmo prvi igralec svoje ekipe, ob tem pa ima odlično podporo tudi v Kyrieju Irvingu, Klayu Thompsonu in ostalih. Pri Houstonu vodilne vloge pripadajo Jalenu Greenu (28,8 točke na tekmo), Fredu VanVleetu (14,8 točke na tekmo, 6,3 asistence) in Alepernu Sengunu (14,8 točke na tekmo, 12,5 skoka), tu sta še Jabari Smith Jr. in Dillon Brooks, ki je "stari znanec" Dončića že s svetovnega prvenstva v Manili, kjer sta bila na obračunu med Slovenijo in Kanado oba igralca izključena. Večkrat pa sta si bila v zobeh tudi v ligi NBA, kjer Brooks na večini tekem skrbi za obrambne naloge nad Ljubljančanom. Ta je sicer dobil sedem od osmih tekem proti Brooksu, ki je pred prihodom v Houston leta 2023 igral za Memphis.

28-letni Kanadčan je sicer po svoji problematičnosti znan tudi v ligi NBA. Med drugim je nase opozoril v prejšnji sezoni, ko je s pestmi obračunal z Donovanom Mitchllom. Sezono pred tem je bil krilni košarkar med drugim v končnici izključen na srečanju Memphisa z Golden Statom zaradi grobega prekrška nad Garyjem Paytonom II.

Liga NBA, 31. oktober:

Lestvica:

Preberite še: