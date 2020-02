Zion Williamson pri LeBronu Jamesu

V košarkarski ligi NBA se bosta ponoči spopadli ekipi Los Angeles Lakers in New Orleans Pelicans. To bo tudi obračun velikega LeBrona Jamesa in novinca Ziona Williamsona. Najboljši na vzhodu, Milwaukee Bucks in njihov zvezdniški vodja Giannis Antetntokounmpo gostujejo pri prvakih v Torontu, svojo priložnost za igro pa bo spet čakal slovenski legionar Vlatko Čančar, ki s svojimi Denver Nuggets gosti Detroir Pistons.