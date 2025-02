Noč s sobote na nedeljo v ligi NBA prinaša pet tekem, med drugim tudi slovenski obračun, a ne tudi dvoboja obeh predstavnikov Slovenije v ligi. Denver Nuggets bodo namreč gostili Los Angeles Lakers, slovenski ljubitelji košarke pa bodo na nov dvoboj Vlatka Čančarja in Luke Dončića morali še nekoliko počakati.

Razlog za to tiči v tem, da Vlatko Čančar še vedno ni povsem nared za nove nastope po poškodbi kolena. Poleg njega sta se denimo na seznamu vprašljivih pri Denverju znašla tudi Jamal Murray in Aaron Gordon, a večje bojazni, da ne bi nastopila, ni.

Na drugi strani sta pri Jezernikih vprašljiva oba prva zvezdnika, LeBron James in Luka Dončić. Glede na to, da je slovenski virtuoz preventivno izpustil prejšnje srečanje moštva in ni igral tekme dva zaporedna večera, je prav tako pričakovati, da bo tokrat ponovno na parketu, najverjetneje pa bo napočil tudi trenutek, ko mu bo JJ Redick namenil tudi večjo minutažo. Enako velja za Jamesa, ki ga muči poškodba leve noge, a bo še enkrat več stisnil zobe.

Lakers bodo proti Nikoli Jokiću in druščini poizkušali prekiniti niz petih zaporednih porazov v medsebojnih srečanjih v rednem delu lige, nasploh pa je moštvo z mesta angelov ena najljubših strank Denverja v zadnjem obdobju, saj so Nuggets dobili kar 13 izmed zadnjih 15 srečanj.

