Žalostna novica za oboževalce Luke Dončića #video

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić danes ne bo zaigral za Dallas Mavericks. Tako so se odločili njegovi nadrejeni uro pred začetkom atraktivnega gostovanja v Los Angelesu. Poškodba gležnja in kolena, zaradi katere je izpustil že zadnji tekmi v Phoenixu, torej še ni povsem odpravljena.

Luka Dončić (left knee and left ankle sprains) will miss today’s game against the Clippers. — Mavs PR (@MavsPR) November 21, 2021

Ljubljančan se resda z odpravo Mavericks nahaja na krajši turneji po Arizoni in Kaliforniji, pred srečanjem z Los Angeles Clippers se je tudi ogreval, a so se v taboru teksaškega kluba odločili, da raje ne bodo tvegali z njegovim nastopom. V dvorani Staples bo tako spremljal dogajanje le kot gledalec, po daljšem času, zaradi zdravstvenih težav je izpustil kar devet srečanj, pa bo lahko spremljal nastop nemškega soigralca Maxija Kleberja.

Luka Doncic getting in a pre-game warmup. He looks pretty deliberative with his movements pic.twitter.com/HlqdyjtRsR — Mark Medina (@MarkG_Medina) November 21, 2021

Kariero 22-letnega slovenskega zvezdnika so v ligi NBA sicer zelo zaznamovali dvoboji proti Los Angeles Clippers. V končnici lige NBA je do zdaj odigral 13 tekem, prav vse pa proti klubu iz mesta angelov, ki je dvakrat zapored izločil Dallas. Lani je bil v mehurčku v Orlandu boljši s 4:2, letos pa se je moral pošteno namučiti, da je izločil teksaško moštvo, pri katerem je izstopal Ljubljančan. Dončić se je nazadnje proti LA Clippers pomeril pred polovico leta na sedmi tekmi 1. kroga končnice, ko je prispeval kar 46 točk, 14 asistenc in 7 skokov. Na 13 tekmah v končnici je v povprečju dosegal kar 33,5 točke.

Pri gostiteljih ne bo poškodovanega prvega zvezdnika Kawhija Leonarda, ki še okreva po julijski operaciji desnega kolena (natrgana sprednja križna vez). Trener gostiteljev Tyronn Lue zaradi poškodbe levega kolena ne bo mogel računati tudi na Dončićevega ''znanca'' Marcusa Morrisa Sr., s katerim se je mladi slovenski as v lanski končnici večkrat sporekel zaradi grobosti prekrškov.

Rekonvalascent Kawhi Leonard v tej sezoni še ni stopil na parket. Foto: Guliverimage

Clippers imajo razmerje zmag in porazov 9-7, Dallasov pa je malenkost boljši (9-6). Telički so izgubili zadnji tekmi, oba gostovanja pri Phoenixu, na katerih niso mogli računati na Dončića. Dobro jim je šlo do zadnje četrtine, nato pa je proti zadnjemu finalistu lige NBA sledil padec. Dallas se bo z Los Angeles Clippers udaril še enkrat v noči na sredo (dvoboj se bo začel ob 4.30 po slovenskem času). Bo takrat Dončić, ki v tej sezoni na tekmo v povprečju dosega 24,9 točk (43-odstotni met iz igre), 8,3 skokov in 7,9 asistenc, vendarle nared za nastop?

Čančar v Phoenixu, Dragić pri najbolj vroči ekipi lige

V noči na ponedeljek bo v Arizoni gostoval Denver, pri katerem je zaradi poškodbe zapestja vprašljiv nastop Nikole Jokića. Vlatko Čančar je na voljo trenerju, bo prejel priložnost? Zelo zahtevno gostovanje čaka Toronto Gorana Dragića, saj bo nastopil pri vodilni ekipi lige Golden State Warriors.

Liga NBA, 21. november: 21.30 Los Angeles Clippers – Dallas Mavericks (Luka Dončić ne bo igral)

00.00 Detroit Pistons – Los Angeles Lakers

02.00 Chicago Bulls – New York Knicks

02.00 Phoenix Suns – Denver Nuggets (Vlatko Čančar)

02.30 Golden State Warriors – Toronto Raptors (Goran Dragić)

