V noči na soboto bo v ligi NBA na sporedu deset tekem. Končno bodo imeli prost večer košarkarji Los Angeles Lakers, ki so v zadnjih osmih dneh odigrali kar šest tekem. Na delu pa bo nekdanja ekipa Luke Dončića Dallas Mavericks, ki jih čaka srečanje z Detroit Pistons. Mavs v boju za playin nujno potrebujejo zmage, saj so na desetem mestu izenačeni z 11. Phoenix Suns, ki jih tokrat čaka težka naloga, saj bodo na delu pri vodilni ekipi vzhoda Cleveland Cavaliers.

Pri Dallasu se še naprej spopadajo s številnimi poškodbami. Tokrat so za obračun z Detroitom že odpisani Anthony Davis, Caleb Martin, Dante Exum, Daniel Gafford, Kyrie Irving, Dereck Lively in Olivier-Maxence Prosper. Mavericks so izgubili na zadnjih štirih zaporednih tekmah, skupno so izgubili na zadnjih devetih od desetih srečanj. Prva tekma v American Airlines Centru od odhoda k Pistonsom čaka nekdanjega člana Dallasa Tima Hardawaya Jr., ki se je poleti preselil v Detroit. Dallas je v domači dvorani sicer nazadnje slavil 27. februarja, ko je gostil Charlotte.

Med drugim bodo na delu tudi prvaki Boston Celtics, ki jih čaka gostovanje pri Utah Jazz.

Los Angeles Lakers z Luko Dončićem naslednja tekma čaka v noči na nedeljo, ko bodo ob 3.30 po slovenskem času gostili Chicago Bulls.

Liga NBA, 21. marec:

Lestvica: