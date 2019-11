Navijači na trnih. Kaj bo tokrat pripravil Luka Dončić? Na delu tudi Goran Dragić.

V pestrem košarkarskem večeru lige NBA, ko je na sporedu kar 11 tekem, bosta na delu tudi kluba zlatih slovenskih reprezentantov Luke Dončića in Gorana Dragića. Dončićevi Mavericks na domačem parketu gostijo podprvake Golden State Warriors, v tej sezoni najslabše moštvo lige, Dragić in druščina pa v Miamiju pričakujejo Cleveland Cavaliers.

Dončićmanija se nadaljuje, 20-letni Ljubljančan v ZDA postaja iz dneva v dan večja zvezda. Zaradi njegovih norih predstav – letos je dosegel že šest trojnih dvojčkov in je s povprečno 29,5 točke na tekmo četrti najboljši strelec lige, 12. skakalec (10,7) in celo drugi asistent (9,3) – ga v medijih že zdaj omenjajo kot kandidata za naziv najkoristnejšega košarkarja (MVP) rednega dela lige, pa o domala zagotovljenem mestu na tekmi vseh zvezd (All Star), a zlati slovenski reprezentant z EuroBasketa 2017 še vedno napreduje iz tekme v tekmo.

Pred dnevi je navijače Mavericks v dallaški dvorani American Airlines Center obnorel z osebnim rekordom 42 točk, 11 skokov in 12 asistenc in zmago nad teksaškimi rivali San Antonio Spurs, v noči na četrtek pa njega in soigralce čaka spopad z aktualnimi podprvaki lige, Golden State Warriors.

Warriors so letos bleda senca ekipe, ki je v zadnjih letih dominirala v ligi, petkrat zaigrala v finalu in osvojila tri naslove prvaka. Vse to na krilih odličnega Stepha Curryja, ki pa je letos poškodovan, kot tudi Klaya Thompsona, D’Angela Russella, Kevona Looneyja … Kaže, da so Warriors to sezono že prekrižali, trenutno so daleč najslabša ekipa lige, doživeli so že 12 porazov, ob tem pa imajo le tri zmage, a zadnjo so osvojili prav pred dnevi, ko s v Memphisu premagali tamkajšnje Grizlije.

Goran Dragić in druščina pričakujejo Cleveland Cavaliers. Foto: Reuters

Miami Heat, ki lahko spet računajo na Gorana Dragića, pričakujejo Cleveland Cavaliers. Vročici gre v tej sezoni izvrstno, z devetimi zmagami in le tremi porazi zaseda visoko tretje mesto v vzhodni konferenci, medtem pa Cleveland ne blesti, s štirimi zmagami in devetimi porazi je na 11. mestiuVzhoda, na Floridi pa želi končati niz porazov, ki traja že štiri tekme.

V senci slovenskih asov se bosta v derbiju zahodne konference v Koloradu pomerili moštvi Denver Nugget in Houston Rockets. Gostitelji z Nikolo Jokićem so v tem trenutku tretja ekipa zahodne konference, Houston z zvezdniškim duetom James Harden-Russelll Westrbook pa druga, zato se obeta epski spopad.

Na sporedu je še nekaj izjemno zanimivih tekem, na delu bodo Boston Celtics, Milwaukee Bucks, Toronto Raptors …

Liga NBA, 20. november:

Lestvica:

