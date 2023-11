Dončiću gledajo vsi v hrbet, Philadelphia odpira novo poglavje

V noči na petek bodo v ligi NBA odigrane le štiri tekme. Philadelphia se bo predstavila prvič po odhodu Jamesa Hardna, po katerem je prišlo do ogromne rošade igralcev z LA Clippers, New Orleans bo gostil Detroit, Utah Orlando, Phoenix pa se bo poskušal maščevati San Antoniu za nedaven poraz, ko jim je velike težave povzročal mladi francoski orjak Victor Wembanyama. Luka Dončić, ki je ohranil vodilni položaj na lestvici strelcev, se z Dallasom pripravlja na sobotno gostovanje pri prvaku Denverju, kjer bo v ospredju njegov obračun s srbskim prijateljem Nikolo Jokićem.

Trener 76ers Nick Nurse ima opravka s spremenjeno igralsko zasedbo. Foto: Reuters Dogajanje v ligi NBA se bo začelo ob polnoči na srečanju med Philadelphio in Torontom. 76ers so po odhodu Jamesa Hardna, ki je "izsilil" selitev v drugo klubsko okolje, odprli novo poglavje. Trener Nick Nurse pospešeno preverja zmožnosti štirih novincev iz LA Clippers (Nicolas Batum, Robert Covington, Kenyon Martin Jr. in Marcus Morris Sr.).

Nekateri bi lahko dočakali priložnost že proti Torontu, ki je na zadnji tekmi doma nadigral Milwaukee kar za 21 točk. Pri 76ers blestita Joel Embiid in Tyrese Maxey, ki je prejel priznanje za najboljšega igralca uvodnega tedna v vzhodni konferenci lige NBA. Oba v tej sezoni dosegata več kot 30 točk na tekmo.

Takšnih igralcev je v ligi le šest, prednjači pa Luka Dončić. Čeprav je proti Chicagu prispeval "le" 18 točk, kar je z naskokom najmanj v tej sezoni, je še vedno zadržal vodilni položaj med strelci, še bolj pa ga lahko veseli dejstvo, da je Dallas poleg Bostona še edina neporažena ekipa v tej sezoni.

Najboljši strelci lige NBA v sezoni 2023/24: 1. Luka Dončić (Dallas) 33,8 točke

2. Donovan Mitchell (Cleveland) 31,5

3. De'Aaron Fox (Sacramento) 31,3

4. Joel Embiid (Philadelphia) 31,0

4. Stephen Curry (Golden State) 31,0

6. Tyrese Maxey (Philadelphia) 30,3

7. Jayson Tatum (Boston) 29,8

8. Paul George (LA Clippers) 28,8

9. Cam Thomas (Brooklyn) 28,0

10. Kevin Durant (Phoenix) 27,3

11. Nikola Jokić (Denver) 26,2

11. Tyler Herro (Miami) 26,2

13. Anthony Davis (LA Lakers) 26,0

14. Anthony Edwards (Minnesota) 25,0

15. Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma) 24,8

Nikola Jokić in Luka Dončić sta dobra prijatelja. Med njima vlada veliko spoštovanje. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Mavericks bodo poskušali nadaljevati zmagoviti niz v noči na soboto, ko jih čaka gostovanje pri branilcih naslova v Denverju. Nuggets so v zadnji tekmi ostali praznih rok pri Minnesoti. Izgubili so z visoko razliko, v noči na soboto, ko bodo ob 3. uri zjutraj po slovenskem času pričakali vroči Dallas, pa bodo točke štele "dvojno", saj bo tekma štela tudi za novopečeno tekmovanje "in-season tournament" oziroma sezonski turnir. Dallas se je v njem znašel na Zahodu v skupini B, kjer nastopajo poleg Denverja še LA Clippers, New Orleans in Houston.

Ljubitelji košarke nestrpno čakajo tudi na obračun v Phoenixu, na katerem se bodo sonca želela maščevati San Antoniu za nedaven poraz. Takrat so si Spurs zagotovili zmago dobro sekundo pred koncem po košu Keldona Johnsona, pred tem pa je blestel Victor Wembanyama. Francoski zvezdniški novinec v tej sezoni dosega 16,3 točke in 7,5 skoka. Pri Phoenixu je podobno kot v torek vprašljiv nastop Devina Bookerja (poškodba levega gležnja) in Bradleyja Beala (bolečine v hrbtu), ki v tej sezoni sploh še ni zaigral za Phoenix.

