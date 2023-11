Umrl legendarni ameriški košarkarski trener

Vest o smrti Bobbyja Knighta, ki se je dlje časa boril z resno boleznijo, je potrdila njegova družina, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Knight je v ZDA veljal za izjemno uspešnega razvijalca mladih košarkarskih talentov. To vlogo je potrdil tudi kot selektor reprezentance ZDA, ki je do zlate medalje na domačih igrah leta 1984 prišla brez poklicnih košarkarjev.

Bobby Knight v družbi nekdanjega varovanca Michaela Jordana. Foto: Guliverimage

Jedro moštva so takrat sestavljali igralci NCAA, vključno z bodočimi zvezdniki lige NBA Michaelom Jordanom in Patrickom Ewingom. Leta 1991 je bil sprejet v košarkarski hram slavnih.

Tako je zalučal stol in si prislužil izključitev:

Bobby Knight throwing a chair will live on forever. RIP pic.twitter.com/0vta7brjyb

Knight je bil sicer znan tudi kot izjemno temperamenten trener. Na neki tekmi je zalučal stol in si zaslužil izključitev, leta 2000 pa je po sporu s študentom moral zapustiti vlogo glavnega trenerja na univerzi Indiana, ki jo je opravljal kar 28 let.

R.I.P. Bobby Knight. You will be missed. pic.twitter.com/v0pYmLUlZA