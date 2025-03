Los Angeles Lakers (42 zmag in 25 porazov) ob 3.00 še tretjič v zadnjih štirih tednih igrajo proti Denver Nuggets (44-25). LA ima torej še 15 tekem do konca rednega dela prvenstva, Denver pa 13. Gre za neposreden dvoboj za drugo mesto, ki prinaša na papirju precej lažjega tekmeca kot pa tretje, četrto, peto ali šesto.

Los Angeles Lakers znova igrajo proti Denver Nuggets, že tretjič v zadnjih štirih tednih. Konec februarja so zmagali s 123:100. Takrat je dal Luka Dončić 32 točk, košarkarja, ki trenutno zaradi poškodbe manjkata, pa LeBron James 25 in Rui Hachimura 21. Prejšnji teden so bili s 131:126 boljši košarkarji iz Kolorada, a tisto tekmo je izpustil tudi Dončić. Takrat je pri Los Angelesu s 37 točkami izstopal Austin Reaves, pri nasprotnikih pa kdo drug kot Nikola Jokić (28 točk). Vlatko Čančar je obsedel na klopi.

Hachimura in James bosta izpustila tudi sredino tekmo z Denverjem, Dončićev nastop pa je verjeten. Ekipi sta v neposrednem dvoboju za drugo mesto po rednem delu zahodne konference. Denver ima sicer dve zmagi več, a tudi dve odigrani tekmi več. Razlike med moštvi od drugega do osmega mesta je trenutno vsega pet zmag. Houston Rockets (44-25), Golden State Warriors (40-29), Minnesota Timberwolves (40-30) in Los Angeles Clippers (39-30) pa imajo vsi na zadnjih desetih tekmah več zmag kot Denver in LA Lakers, ki imajo po štiri.

Liga NBA, 19. marec:

Lestvica: