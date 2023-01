Prekrasne novice iz Dallasa. Ne le Dončić, ampak tudi ...

Slovenski košarkarski as Luka Dončić, v tej sezoni najboljši strelec lige NBA in eden največjih kandidatov za osvojitev priznanja MVP igralca sezone. se vrača na parket. Ob 1.30 se bo pomeril proti Atlanti, po dolgem času pa mu bosta na parketu pomagala tudi povratnika Dorian Finney-Smith in Josh Green. Ljubljančan je zaradi poškodbe levega gležnja izpustil zadnjo tekmo v Portlandu, kjer je le 24 ur pred njo dosegel najmanjše število točk v tej sezoni (15).

Po kar uspešnem decembru, ko so Dallas Mavericks zmagali na desetih tekmah in izgubili samo na šestih, je januar zanje znova slabši. Predvsem zaradi poškodb. Imajo štiri zmage in pet porazov. Na zadnjih petih tekmah, na prav vseh so gostovali, so izgubili štirikrat. Dve od teh je Luka Dončić zaradi težav z gležnjem izpustil. Za dvoboj z Atlanto Hawks bo nared za igro, za še boljšo voljo med navijači Dallasa pa sta poskrbeli napovedani vrnitvi dveh pomembnih članov, ki sta bila zaradi zdravstvenih težav odsotna z igrišč že dlje časa. To sta Dorian Finney-Smith, katerega prispevek je Dallas zelo pogrešal zlasti v obrambi, ter Josh Green.

Luka Dončić (left ankle soreness), Dorian Finney-Smith (right adductor strain) and Josh Green (right elbow sprain) are all available for tonight’s game against the Hawks. — Mavs PR (@MavsPR) January 18, 2023

Trener Dallasa Jason Kidd pa še vedno ne more računati na najmočnejšo zasedbo. Proti Atlanti bodo manjkali Tim Hardaway Jr. (gleženj), Maxi Kleber (stegenska mišica) in McKinley Wright IV (stopalo). Dallas ima 24 zmag in 21 porazov, Atlanta pa 22 zmag in 22 porazov.

Liga NBA, 18. januar:

Lestvica: