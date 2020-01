Harden in Westbrook v Houstonu gostita kralja Jamesa

LA Lakers so po polovici rednega dela sezone prvo moštvo zahodne konference in drugo lige. Po 41 odigranih tekmah imajo na računu 33 zmag in le osem porazov, Houston pa bo zanje vseeno resen izziv, saj gre za peto moštvo zahoda, ki pa je resda zadnji dve tekmi s Portland Trail Blazers in Memphis Grizzlies izgubilo. Harden in druščina so sicer v 40 tekmah zbrali 26 zmag in 14 porazov.

Na delu bo tudi najboljše moštvo lige, vodilna ekipa vzhoda Milwaukee Bucks, in njen prvi mož, izjemni Grk nigerijskih korenin Giannis Antentokuonmpo. Bucks, ki imajo v tej sezoni ob 37 zmagah le šest porazov, gostujejo v New Yorku pri Brooklyn Nets, ki so pred dnevi dočakali vrnitev Kyrieja Irvinga, medtem ko njihove velike predsezonske "okrepitve" Kevina Duranta navijači v tej sezoni najverjetneje sploh ne bodo videli na parketu.

Liga NBA, 18. januar:

Lestvica:

