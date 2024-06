Črni oblaki so se zgrnili nad Luko Dončića in Dallas Mavericks

Konec je! Košarkarji Boston Celtics pišejo novo poglavje v zgodovini lige NBA in so zdaj z 18. naslovi najbolj trofejna ekipa. Na peti tekmi finala so s 106:88 premagali Dallas Mavericks, ki so bili bleda senca Dallasa, ki je pred tremi dnevi s 122:84 preskočil zasedbo iz Bostona. Ključni posel so opravili v prvem polčasu, ki so ga dobili z 21 točkami razlike, in predvsem zaustavili prva zvezdnika gostujoče zasedbe Luko Dončića in Kyrieja Irvinga. Slovenski košarkarski zvezdnik, ki je v drugem polčasu nato prišel do 28 točk, 12 skokov in 4 asistenc, bo moral na šampionski prstan tako še nekoliko počakati.

Boston Celtics : Dallas Mavericks 106:88 (28:18, 67:46, 86:67) Luka Dončić 28 (met za 3 2/9, za 2 10/16, prosti meti 2/5), 12 sk., 4 as., 3 ukr. žoge, 6 izg. žog v 43 min. Strelci: Tatum 31, 11 as., 8 sk., Brown 21, Holiday 15, White 14; Dončić 28, Irving 15, Green 14, Jones Jr. 10

Ko se je v Sloveniji prebujal dan, se je košarkarjem Dallas Mavericks pred očmi vse bolj temnilo. Po velikem zmagoslavju na četrti tekmi finala smo tri dni pozneje videli povsem nasprotujoči si obraz košarkarjev obeh ekip. Dvignili so se igralci Bostona, razglašeni so bili člani Dallas Mavericks, ki so morali priznati premoč tekmecu in mu čestitati za 18. naslov prvaka v ligi NBA, s katerim so zdaj povsem na vrhu in imajo enega več od večnega rivala Los Angeles Lakers.

Prva zvezdnika Mavs Luka Dončić in Kyrie Irving v prelomnih trenutkih, ko so domači naredili razliko, nista našla pravega ritma. Nekako v slogu četrte tekme je Luka začel tudi peto, kar se metov za tri točke tiče. Zgrešil je uvodna dva – v Dallasu je bil njegov met pred tremi dnevi 0/8 izza črte za 7,25 metra. A so grešili prav vsi. Na prvo trojko je bilo treba počakati skoraj pet minut, nakar so v četrtem poizkusu zadeli domači, medtem ko so bili gostje takrat pri petih zgrešenih trojkah.

Zadel jo je veteran Al Horford in pri rezultatu 9:2 prisilil Jasona Kidda, da je reagiral s prvo minuto odmora, saj igra gostov nikakor ni stekla. Edini točki je dosegel Derrick Jones Jr. z zabijanjem, ko ga je lepo z visoko žogo zaposlil Dončić.

V igro sta vstopila Dereck Lively II in Josh Green, saj je Kidd želel več energije v igri, prvo besedo v nadaljevanju pa je imel Dončić. Ob zadetem metu je izsilil še osebno napako Horforda in bil uspešen pri dodatnem prostem metu, s katerim je znižal rezultat na 5:9.

Mrk v zaključku uvodne četrtine

Ni minilo veliko časa, ko je završalo v razprodanem TD Gardnu. Na parket je stopil Kristaps Porzings, ki je zaradi poškodbe izpustil pretekli tekmi, pred tem pa bil jeziček na tehtnici ob uspehu Bostona, ki je v finale vstopil s 3:0 v zmagah.

A je vse skupaj kmalu utišal rezervist Green, ki je zadel dve zaporedni trojki za 11:13. Kidd je veliko rotiral v prvi četrtini in na parket poslal devet košarkarjev, le Dončić je na njem prebil vseh 12 minut. Ko je Dante Exum zadel novo trojko in slabi dve minuti do izteka znižal na vsega točko zaostanka (18:19), je bilo videti, da so gostje le dobili prepotreben zrak za nadaljevanje.

Jalen Brown je povzročal težave obrambi Dallasa. Foto: Reuters Na žalost je sledil mrk, domači pa so dobesedno poleteli na parketu. Z delnim izidom 9:0 so v velikem slogu na krilih bučnih navijačev zaključili uvodno četrtino, ki so jo dobili pri rezultatu 28:18. Na prelahek način so prihajali do točk neposredno pod obročem, gostje pa so preveč zapravljali žoge in jih izgubili štiri, medtem ko domači do tistega trenutka še ne nobene.

Za kratek čas zadihali, nakar so domači poleteli

Izdatneje je završalo ob trojkah Sama Hausserja in Jalena Browna, po katerih je Boston vodil s 34:22, v 15. minuti je bilo že 36:22. Najboljši posameznik na parketu je bil sicer prvi zvezdnik domače zasedbe Jayson Tatum, ki je bil vsestranski. Po petih minutah druge četrtine je bil pri 11 točkah, sedmih asistencah in štirih skokih, Boston pa se je lahko pohvalil z visokim naskokom pri rezultatu 46:31.

Jayson Tatum je bil razpoložen za igro. Foto: Reuters

Domači košarkarji so igrali bistveno bolj preudarno v napadu in niso izgubili samcate žoge. Posledično niso dopustili, da bi dobili točke iz protinapadov. Vsega dve lahki so tako dosegli košarkarji Dallasa, na drugi strani Boston kar deset.

Videti je bilo, da so našli rešitev, kako zaustaviti tekmeca. Nakar so se ti presili v raketo, kjer so Jones Jr., Daniel Gafford in P. J. Washington zrežirali delni izid 8:2, da so pri 39:48 lažje zadihali. A spet ne za dolgo.

Neverjeten met s sredine igrišča le še dvignil Boston

Nikakor ni stekel med Dončiću, ki je imel v prvem polčasu 4/10 met iz igre – zgrešil je vse tri trojke -, roka pa mu je zadrhtela tudi pri prostih metih, potem ko je zadel le enega iz štirih poizkusov.

Če je bila obramba Dallasa na četrti tekmi perfektna, tri dni pozneje ni bilo ne duha ne sluha o njej. Domači so našli luknje v njej in po novih trojkah Browna in Derecka Whita, ki je v eni od akciji ostal brez polovice prvega zoba, vodili z velikih +18 (60:42). Ko je novo prek rok Dončića zadel še Tatum, je bilo že 64:44.

"Here's Pritchard he loves these... puts it up from halfcourt at the buzzer... BANG... HE'S DONE IT AGAIN!" https://t.co/dWXM1HVj4D pic.twitter.com/EtcSju6Gn0 — NBA (@NBA) June 18, 2024

A to še ni bilo vse. Ko gre, pač gre vse. Psihično je goste povsem uničil Payton Pritchard, ki je ob zvoku sirene zadel neverjeten met s sredine igrišča ter postavil piko na i izvrstnemu polčasu (67:46).

Boston je odlično zaustavil prva zvezdnika gostujoče zasedbe. Dončić je bil pri devetih točkah, še večji dolžnik pa je bil Kyrie Irving, ki je imel v statistiki vpisanih vsega pet točk, njegov met iz igre je bil skromnih 2/8.

Trojke so dobesedno deževale v TD Gardnu. Na žalost navijačev Dallasa v režiji domačih. Horford je zadel že 12. za Boston (75:50), čigar košarkarji so bili pri metih za tri točke v tistem trenutku več kot polovično natančni. In ko Keltom steče njihovo najmočnejše orožje, jih je praktično nemogoče zaustaviti. Podatek, da so dobili 40 od 41 tekem v sezoni, ko so bili pri trojkah več kot 40-odstotno uspešni, je bil dovolj zgovoren, da se Mavs ni pisalo nič dobrega.

Energija ni bila prava

Gostom so posrkali vso energijo, ki nikakor niso mogli razviti igre. Večinoma so se zatekali igri 1 na 1, ki ni obrodila želenih sadov.

Josh Green je bil spet tisti, ki jih je nekoliko prebudil. Kidd ga je predolgo držal na klopi, saj je bil sicer najbolj natančen gostujoči košarkar. Sredi tretje četrtine je bil pri stoodstotnem metu, zadel je vse štiri trojke in bil pri 14 točkah. Ob pomoči Dončića jima je uspelo Dallas približati na 18 točk zaostanka (64:82), zaradi česar je domači strateg Joe Mazzulla poklical svoje košarkarje na krajši posvet.

Foto: Guliverimage

Ne glede na vse energija v taboru Dallasa enostavno ni bila prava, kar bi lahko razbrali tudi tisti, ki si tekme niso ogledali v živo. Ob koncu tretje četrtine so imeli domači namreč 12 skokov v napadu, kar pomeni 12 dodatnih napadov, njihova prednost pa je bila varnih 19 točk (86:67).

Nekako je bilo čutiti, da bi lahko ekipi tekmo igrali v nedogled in se ne bi nič spremenilo. Boston bi še naprej varno plul nad gladino vode. Žal se za slovenskega zvezdnika in soigralce ni nič spremenilo. Čas se je vse hitreje odšteval, v dvorani TD Garden pa je bilo vse bolj bučno.

Luka bo moral počakati na naslov, kot so morali Tatum in druščina

Iz minute v minuto je postajalo jasno, da bodo domači osvojili 18. naslov prvakov v ligi NBA, medtem ko bo Dallas ostal pri enem. Misija Luke Dončića pri pohodu do šampionskega prstana se v tej sezoni tako ni zaključila, kot je upal, a je Dallas po februarski menjavi naredil preporod in z odličnimi predstavami prišel do zadnje stopničke ter pokazal, da si je zaslužil mesto v velikem finalu.

Luka je šele v zaključku polnil koš Bostona. Foto: Reuters

Izkušnje bodo zagotovo prišle prav v nadaljevanju kariere, v kateri bo Luka naredil vse, da pride do tako želene lovorike. Te so letos vnovčili prav košarkarji Bostona, ki so pred dvema letoma imeli grenko izkušnjo in morali priznati premoč Golden State Warriors. Zdaj so Tatum in druščina dozoreli in stopili na vrh klubske košarke.

Bo lahko zaigral za Slovenijo v olimpijskih kvalifikacijah?

Slovenski ljubitelji košarke pa bodo že v naslednjih dneh nestrpno čakali na novico, ali bo Luka po vseh poškodbah, s katerimi se je ubadal v končnici, lahko branil barve slovenske reprezentance v kvalifikacijah za olimpijske igre, ki bodo potekale od 2. do 7. julija.

