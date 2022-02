Na zadnjem treningu pred srečanjem v New Orleansu se je govorilo tudi o nogometnem znanju Luke Dončića. Mladi Ljubljančan se rad dokazuje z meti iz sredine igrišča. Njegov prejšnji trener Rick Carlisle je večkrat priznal, kako je zaradi uspešnih Dončićevih metov z velike razdalje zaradi neuspešnih stav izgubil kar nekaj denarja.

Mood is light at Mavs’ shootaround this morning.



Coaches won the half-court shooting contest, and Luka Doncic got ready to also play soccer tonight vs. New Orleans, if need be. pic.twitter.com/C3hsVIh9WR