Tatum v zadnji sekundi pokvaril vrhunsko partijo Gorana Dragića #video

Košarkarji Brooklyna in Bostona so na prvi tekmi končnice lige NBA poskrbeli za pravi triler. Izjemno zanimivo srečanje je v zadnji sekundi tekme odločil Jayson Tatum, ki je poskrbel za ekstazo navdušenja v domači dvorani. Da je košarkar za pomembna srečanja, je znova dokazal Goran Dragić, ki je odigral eno izmed vidnejših vlog na tekmi, dosegel je 14 točk, s čimer je bil tretji najboljši strelec Brooklyna. Gogi je bil že v preteklosti, predvsem leta 2020, v končnici lige NBA eden izmed odločilnih členov ekipe Miami Heat, ki je takrat osvojila naslov podprvaka. V tej sezoni je izkušeni Slovenec več točk dosegel le proti Dallas Mavericks z Luko Dončićem, v sredini marca je v domači dvorani dosegel 21 točk.

Po vseh težavah s poškodbami je trener Brooklyna Steve Nash v TD Gardnu tokrat lahko računal na večino svojega kadra, manjkala sta "le" Joe Harris in Ben Simmons, ki pa naj bi bil kmalu nared za vse napore in bi lahko po napovedih na parket stopil že na kasnejših obračunih z Bostonom. Nets so se sicer po trnovi poti prebili v končnico lige NBA. V play-inu so v boju za sedmo mesto ugnali Cleveland Cavaliers, košarkarji Bostona pa so redni del vzhodne konference končali na drugem mestu, takoj za Miami Heat, s čimer so si priigrali tudi prednost domačega igrišča.

Vrhunci tekme:

Izenačen začetek

V TD Gardnu so bili gledalci od prve minute priča trdi in borbeni predstavi z obeh strani. Prvih 24 minut je minilo v zelo izenačenem vzdušju, o čemer priča tudi podatek, da so gostitelji vodili z največ sedmimi točkami zaostanka, Brooklyn pa s tremi. Zlati slovenski kapetan Dragić je v igro prvič vstopil dobri dve minuti in pol pred koncem prve četrtine, manj kot minuto kasneje pa je dosegel tudi svoj prvi koš na srečanju. Tudi v nadaljevanju prvega polčasa je več kot solidno izkoristil ponujene minute, izkoristil je prav vseh prvih pet metov za dve točki. Gostitelji so prvih 12 minut dobili s točko prednosti (29:28), na najdaljši odmor pa sta se moštvi podali izenačeni na 61:61.

Dragic's always been able to raise his game when it really matters. He could be the x factor in this series. He was exactly that for the Heat in the bubble. 11 pts, 2 reb and 1 ast in 12 minutes of the 1st half. pic.twitter.com/3a5Ksb9SmP — Matej Sportinfo (@MatejSportinfo) April 17, 2022

Dragić je bil v prvem polčasu z enajstimi točkami drugi strelec svoje ekipe, več točk (15) je dosegel le Kyrie Irving. Več težav je imel Kevin Durant, ki je zadel le dva izmed desetih poskusov iz igre, skupno je v prvem delu dosegel sedem točk.

Boston v tretji četrtini pobegnil, a ...

Nadaljevanje tekme se ni začelo po željah gostov, pri katerih je Dragić na začetku tretje četrtine obsedel, gostitelji pa so po dobrih štirih minutah drugega polčasa po trojki Marcusa Smarta prvič na tekmi povedli z dvomestno razliko (77:67). Dobrih pet minut pred koncem tretjega dela je v igro znova vstopil Dragić in kmalu zatem s strani zadel svoj prvi met za tri točke. Brooklyn se je nato nekajkrat približal Bostonu, a je bil ta kljub temu ves čas vsaj korak spredaj. Domači košarkarji so tako po treh četrtinah vodili s 96:85.

Goran Dragić je upravičil zaupanje Steva Nasha. Foto: Reuters

Na začetku zadnjega dela so gostje na krilih razpoloženega Irvinga, ki je zadel dve zaporedni trojki, naredili delni izid 10:2 in se znova vrnili med žive. To je bil alarm za trenerja Bostona Ima Udoko, ki je reagiral z minuto odmora, a tudi ta ni ustavila naleta sedme ekipe rednega dela vzhoda, ki je po trojki Duranta osem minut pred koncem po dolgem času spet povedla (100:98).

Tatum odločil v zadnji sekundi

V izjemno razburljivem zaključku je dobrih 45 sekund pred koncem trojko za 114:111 dosegel Irving. nato je na drugi strani s košem odgovoril Bruce Brown. Nets v naslednjem napadu ob izjemni obrambi košarkarjev Bostona, ki so odlično podvajali obrambo na Irvingu, niso našli poti do koša, na drugi strani pa je v zadnji sekundi z izjemnim rolingom in polaganjem tekmo odločil Tatum, ki je bil z 31 točkami na koncu tudi prvi strelec Bostona. Ta je tako dobil še četrti izmed petih medsebojnih obračunov z Brooklynom v tej sezoni. Pri gostih je blestel Irving, ki se je na koncu ustavil pri 39 točkah (6/10 za 2, 6/10 za 3, 9/9 prosti meti), Durant je dosegel 23 točk, a se mu je v pomembnih trenutkih zamajala roka (9/24 met iz igre).

Zadnji neuspešen napad Brooklyna:

the celtics defense on the nets' final offensive possession was ridiculous pic.twitter.com/0L1BvUkGzv — Dan Favale (@danfavale) April 17, 2022

Napad in koš za zmago Bostona:

JAYSON TATUM E O FANTÁSTICO GAME WINNER!!!



QUEM NÃO GOSTA DE BASQUETE É MALUCO!!pic.twitter.com/IWJuZ4w12Q — Camisa 23 | NBA (@camisa_23) April 17, 2022

Zasedba Steva Nasha bo imela priložnost za maščevanje v noči na četrtek, ko bo na sporedu še druga zaporedna tekma v TD Gardnu. Nato se bo serija preselila v Brooklyn.

Duncan Robinson je dosegel osem trojk iz devetih poskusov. Foto: Reuters

Na prvi današnji tekmi je nekdanji Dragićev klub Miami s 115:91 odpravil Atlanto in prišel do vodstva v zmagah 1:0. Vročica je do odločilne prednosti prišla v drugi četrtini, ki jo dobila s 36:23. Atlanta je vodila le enkrat na tekmi in sicer pri rezultatu 3:0, nato pa je pobudo imel Miami, ki je na obračunu vodil tudi z 32 točkami prednosti. Najboljši strelec pri gostiteljih je bil Duncan Robinson, ki je dosegel 27 točk, od tega je dosegel kar osem trojk iz devetih poskusov. Jimmy Butler se je ustavil pri 21 točkah. Danilo Gallinari je za Atlanto dosegel 17 točk.