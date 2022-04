Kakšna smola za Luko Dončića!

Ponos slovenske košarke Luka Dončić, o katerem ima v današnjem Sobotnem intervjuju veliko lepega za povedati njegov prvi trener pri madridskem Realu Jose Luis Pichel, je v zadnjih mesecih blestel v ligi NBA. Dallasu je pomagal do preboja na četrto mesto zahodne konference, s katerim si je v uvodnem krogu končnice lige NBA zagotovil prednost domačega igrišča (štiri od morebitnih sedmih), nato pa v zadnji tekmi rednega dela utrpel poškodbo, ki je močno pokvarila razpoloženje navijačev Mavericks.

Dončić si je ob koncu tretjega polčasa poškodoval levo mečno mišico, klub pa še ni postregel z konkretnejšo napovedjo o tem, kako dolgo bi bil lahko odsoten slovenski reprezentant z igrišč. Vse več je napovedi, da ga danes, ko igra Dallas uvodno tekmo v končnici, ne bo na parketu. Klub tega še ni potrdil, tako da je ob njegovem priimku še vedno zapisano, kako je njegov status za današnji nastop vprašljiv. Med tednom ni aktivno treniral s soigralci. Če ga ne bo igrišču, bo skušal njegovo vrzel čim bolj zapolniti Spencer Dinwiddie, večja odgovornost v igri v napadu čaka tudi Jalena Brunsona, Reggieja Bullocka in druge teličke.

Dallas se danes ob 19. uri, kar je izredno atraktiven termin za ljubitelje košarke v Evropi, meri z Utah Jazz. 23-letni Ljubljančan ima tako prvič v karieri, odkar nastopa in navdušuje v ligi NBA, prvič v izločilnem delu opravka z drugim tekmecem od Los Angeles Clippers. Slednji se v tej sezoni sploh niso uvrstili v končnico, v play-inu so priznali premoč Minnesoti in New Orleansu.