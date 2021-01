Ponoči poslastica v ligi NBA: Dončić proti Antetokounmpu

Luka Dončić in njegovi Dallas Mavericks, tudi tokrat sicer brez peterice pomembnih soigralcev, gostujejo pri Giannisu Antetokounmpu in njegovih Milwaukee Bucks, trenutno tretjem moštvu vzhodne konference košarkarske lige NBA. Dallas je v naletu, ponoči bo namreč lovil že peto zaporedno zmago.

Mavericks še naprej ostajajo osiromašeni, spet bodo namreč manjkali Josh Richardson, Dorian Finney-Smith, Jalen Brunson, Maxi Kleber in Dwight Powell, ki so zaradi okužbe s koronavirusom ali stika z okuženo osebo na prisilnem dopustu. A Luka Dončić in njegovi zdravi soigralci, ki so pred dnevi dočakali tudi vrnitev Kristapsa Porzingisa, se na to ne ozirajo, v Milwaukeeju bodo odločno napadli sedmo zmago v sezoni. Dallas trenutno zaseda peto mesto na zahodu.

Mavericks so Milwaukee dvakrat premagali v pripravah na letošnjo sezono (128:112 in 112:102), prav tako so bili uspešnejši na zadnji pravi tekmovalni tekmi avgusta lani v mehurčku v Orlandu, ko so slavili s 136:132 po podaljšku. Dončić je na tej tekmi zbral 36 točk, 14 skokov in 19 asistenc, Antetokounmpo pa 34 točk, 13 skokov in eno asistenco.

Na sporedu je še sedem tekem, dve pa sta zaradi zapletov s koronavirusom prestavljeni.

Liga NBA, 15. januar: 1:30, Boston Celtics - Orlando Magic 1:30, Cleveland Cavaliers - New York Knicks 1:30, Milwaukee Bucks - Dallas Mavericks 2:00, Minnesota Timberwolves - Memphis Grizzlies 2:00, Oklahoma City Thunder - Chicago Bulls 3:00, Utah Jazz - Atlanta Hawks 4:00, Los Angeles Lakers - New Orleans Pelicans 4:00, Sacramento Kings - Los Angeles Clippers Prestavljeni tekmi: Detroit Pistons - Washington Wizards Phoenix Suns - Golden State Warriors

