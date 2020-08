Memphis in Portland za mesto v končnici, Pelikani išejo trenerja

Po dogovoru med klubi in vodstvom lige ob ponovnem zagonu tekmovanja se v končnico uvrsti po osem najboljših ekip iz vsake konference, če pa po osmih tekmah preostanka rednega dela deveto moštvo iz katerekoli konference za osmim zaostaja manj kot štiri zmage, pa dobil priložnost, da si mesto v končnici pribori v dodatnih kvalifikacijah.

Prav v takem položaju so se znašli Memphis Grizzlies, deveto moštvo zahoda, ki ima le eno zmago manj od osmega kluba na lestvici, Portland Trail Blazers (34:35). Ti imajo zaradi boljše uvrstitve tudi boljše izhodišče v dodatnih kvalifikacijah, te namreč že začenjajo z vknjiženo zmago, zato jim do "play-offa" manjka le še ena. Memphis pa ima priložnost, da z dvema zmagama v dveh tekmah dodatnih kvalifikacij v končnici zavzame mesto Portlanda.

Liga NBA, 15. avgust: Kvalifikacije za končnico: 20.30, Memphis Grizzlies - Portland Trail Blazers /0:1/

// - izid v zmagah, napreduje ekipa z dvema

Pelikani odpustili trenerja Gentryja

New Orleans Pelicans pa so sezono končali na 13. mestu zahodne konference in že išče novega trenerja. Predčasno so končali sodelovanje z Alvinom Gentryjem. Ta je moštvo prevzel leta 2015 in ga predlani popeljal do polfinala zahodne konference. V tej sezoni so v New Orleansu računali na močan vpliv novinca Ziona Williamsona, ki pa si je poškodoval koleno in je moral izpustiti kar 44 tekem, poroča STA.

Pari prvega kroga končnice: LA Lakers - Portland Trail Blazers/Memphis Grizzlies Oklahoma City Thunder - Houston Rockets Denver Nuggets (Vlatko Čančar) - Utah Jazz LA Clippers - Dallas Mavericks (Luka Dončić) Milwaukee Bucks - Orlando Magic Miami Heat (Goran Dragić) - Indiana Pacers Boston Celtics - Philadelphia 76ers Toronto Raptors - Brooklyn Nets

Preberite še: