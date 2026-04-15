B. B.

Sreda,
15. 4. 2026,
21.00

Sreda, 15. 4. 2026, 21.00

Liga NBA, 15. april, play-in

Kdo bo preživel in kdo obstal?

Stephen Curry | Stephen Curry | Foto Reuters

V noči na četrtek bosta v košarkarski ligi NBA na sporedu dve zanimivi tekmi. Philadelphia in Orlando se bosta udarila za neposredno vozovnico v končnico na vzhodu, medtem se bosta na zahodu za preživetje udarila Clippers in Warriors.

Philadelphia 76ers in Orlando Magic sta redni del sezone končala z enakim izkupičkom. Philadelphia si je z medsebojnim izkupičkom priborila prednost domačega igrišča in priložnost, da z zmago na domačem parketu potrdijo sedmo mesto ter se v prvem krogu končnice pomerijo z Bostonom. A gostje iz Orlanda ostajajo nevarni, saj lahko ob dobrem razpoloženju presenetijo vsakogar.

Na zahodu bo šlo še bolj na nož, saj dvoboj med La Clippers in Golden State Warriors pomeni še upanje za končnico, medtem ko poraženec konča sezono. Bojevniki računajo na met z razdalje, saj se po poškodbi vrača Stephen Curry in bi lahko bil eden glavnih adutov.

Liga NBA, 15. april, play-in:

Play-in

Zahodna konferenca:

Phoenix Suns (7) – Portland Trail Blazers (8) 110:114
Los Angeles Clippers (9) – Golden State Warriors (10)

Vzhodna konferenca:

Philadelphia 76ers (7) – Orlando Magic (8)
Charlotte Hornets (9) – Miami Heat (10) 127:126

Pari končnice:

Zahod:

Oklahoma City Thunder (1) – ?
Los Angeles Lakers (4) – Houston Rockets (5)
Denver Nuggets (3) – Minnesota Timberwolves (6)
San Antonio Spurs (2) – ?

Vzhod:

Detroit Pistons (1) – ?
Cleveland Cavaliers (4) – Toronto Raptors (5)
New York Knicks (3) – Atlanta Hawks (6)
Boston Celtics (2) – ?

Lestvici po rednem delu:

