Dončić z zmago že v končnico

Luka Dončić in njegovi Dallas Mavericks bi si ponoči lahko z zmago nad Toronto Raptors že zagotovili nastop v končnici lige NBA. Za teksaško moštvo bo to zadnja domača tekma rednega dela sezone, v noči na ponedeljek bodo redni del tekmovanja sklenili z gostovanjem pri Minnesota Timberwolves.

Dallas Mavericks imajo vse v svojih rokah, z zmago nad Torontom bi si že zagotovili nastop v "play-offu", a borijo se za končno peto mesto v zahodni konferenci, tega bodo zadržali, če bodo slavili na obeh preostalih tekmah rednega dela.

Toronto je pred dnevi zapravil še zadnjo možnost, da bi se uvrstil vsaj v kvalifikacije (t.i. "play-in") za končnico, na lestvici vzhodne konference zaseda 12. mesto, zadnje zmage pa so se Raptors veselili 3. maja, ko so v Los Angelesu premagali Lakers. Dallas in Toronto sta se v tej sezoni pomerila le enkrat, 19. januarja letos so v Torontu s 116:93 zmagali Raptors, Luka Dončić pa takrat ni imel svojega večera, dosegel je zanj skromnih 15 točk, tem pa dodal sedem skokov in devet asistenc.

Liga NBA, 14. maj: 1:00, Washington Wizards - Cleveland Cavaliers 2:00, Detroit Pistons - Denver Nuggets 2:00, Oklahoma City Thunder - Utah Jazz 2:00, Philadelphia 76ers - Orlando Magic 3:00, Dallas Mavericks - Toronto Raptors 3:00, Houston Rockets - Los Angeles Clippers 3:00, Memphis Grizzlies - Sacramento Kings 3:30, Golden State Warriors - New Orleans Pelicans

Lestvica:

