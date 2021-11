V taboru Dallasa očitno vse OK, Dončić pripravljen na teksaški derbi

Nikola Vučević je trenutno v samoizolaciji, na igrišča se bo lahko vrnil po desetih dneh osamitve ali po dveh zaporednih negativnih testih na covid-19. Redna testiranja so letos stalnica v ligi NBA, zato lahko sklepamo, da so se košarkarji Dallasa izmaknili okužbam, saj informacij, da bi imeli kakršnekoli težave z zdravjem igralcev, iz tabora Mavericks danes ni. No, izjema je nemški center Maxi Kleber, ki se še naprej spopada s poškodbo hrbta in bo izpustil tudi tekmo v San Antoniu.

Teksaški moštvi sta se v tej sezoni pomerili že dvakrat, obakrat pa so se zmage veselili Mavericks. 29. oktobra doma s 104:99 (Dončić je bil s 25 točkami prvi strelec tekme), 4. novembra v San Antoniu pa je bil izid tesnejši, Dallas je zmagal s 109:108 (Dončić je dosegel 23 točk, 12 skokov in 7 asistenc, prvi strelec tekme pa je bil Jalen Brunson z 31 točkami).

Ponoči bodo na delu tudi Denver Nuggets, pri katerih Vlatko Čančar zaradi poškodbe še vedno ne kandidira za nastop. Nikola Jokić z ekipo na domačem parketu pričakuje Traeja Younga in njegove Atlanta Hawks.

Liga NBA, 12. november: 1:00, Charlotte Hornets – New York Knicks 1:30, Boston Celtics – Milwaukee Bucks 1:30, Cleveland Cavaliers – Detroit Pistons 2:00, Houston Rockets – Portland Trail Blazers 2:00, Memphis Grizzlies – Phoenix Suns 2:00, New Orleans Pelicans – Brooklyn Nets 2:00, Oklahoma City Thunder – Sacramento Kings 2:30, San Antonio Spurs – Dallas Mavericks 3:00, Denver Nuggets – Atlanta Hawks 4:00, Golden State Warriors – Chicago Bulls 4:30, Los Angeles Lakers – Minnesota Timberwolves

