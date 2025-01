Poslastica v Dallasu z veliko napako

Nedeljski večer v ligi NBA bi moral postreči s slovenskim obračunom med Luko Dončićem in Vlatkom Čančarjem, saj se bosta že ob 21. uri po slovenskem času v American Airlines centru udarila Dallas in Denver, a bosta oba slovenska košarkarja zaradi poškodbe odsotna. Pri Mavsih bodo pogrešali tudi Kyrieja Irvinga, medtem ko je pri Nuggets pod majhnih vprašajem nastop Nikole Jokića, a bo ta skoraj zagotovo stisnil zobe in zaigral.

Dalllas se v obračun podaja s popotnico dveh zaporednih zmag, dvakrat je bil na zadnjih dveh obračunih uspešen tudi Denver. Ekipi sta v tej sezoni že odigrali dve medsebojni tekmi, prvo je dobil Denver, drugo pa Dallas. Denver je na lestvici zahoda tik pred Dallasom na četrtem mestu z izkupičkom 22–15, medtem ko so Mavs po 22 zmagah 16-krat izgubili. Ob odsotnosti prvih dveh strelcev Dallasa Luke Dončića in Kyrieja Irvinga bo ključ do zmage za Dallas zagotovo igra v obrambi. "Obramba je v naši igri ključna, imeli smo nekaj tekem, ko nismo bili dobri, a smo predvsem v zadnjih dveh tekmah našli rešitev. Pomembno je, da se znamo ustaviti, dobiti skok, in ko nam bo to uspelo, bomo lahko igrali hitreje in napadali, igrati moramo v takšnem ritmu," je načrt za uspeh razkril Jason Kidd. "Ekipe, ki jo imamo, ni strah," je še dodal Kidd.

Dončić bo svoje soigralce spodbujal s klopi. Foto: Guliverimage

Navijače Dallasa je sicer v soboto razveselil prizor s treninga Dallasa, saj je Dončić sodeloval na odprtem delu treninga in ob podajah Marka Milića metal na koš, tako da je njegova vrnitev na parket vse bližje in bližje, še pred tem bo Dončić konec januarja prestal pregled, po katerem bo jasneje, kdaj bo Slovenec znova nared za največje napore. Na tekmah, ki jih je Dončić izpustil, so imeli Mavericks konec novembra še izkupiček 5–1, zatem pa so brez njega nanizali štiri zmage in šest porazov, medtem ko so na obračunih, kjer nista igrala ne Dončić niti Irving, pri razmerju 2–4. Slovenec bo izpustil svojo deveto zaporedno tekmo (skupno 17. v sezoni), Irving pa peto.

Dallas sicer lahko malce "tolaži" dejstvo, da je pod manjšim vprašajem nastop Nikole Jokića, ki se ubada z boleznijo, a bo verjetno za nastop v American Airlines areni nared, saj je kljub bolezni zaigral tudi na zadnji tekmi Denverja proti Brooklynu. Na zadnjih petih tekmah je Srb dosegel tri trojne dvojčke, na teh obračunih je v povprečju dosegal 36,2 točke, 15,6 skoka in 12 asistenc. Pod vprašajem sta sicer pri Denverju še Aaron Gordon in Jamal Murray, že dlje časa pa je zaradi poškodbe na stranskem tiru Vlatko Čančar.

Liga NBA, 12. januar:

Lestvica: