Na delu ekipa, ki še ne pozna poraza

Košarkarji Cleveland Cavaliers v letošnji še ne poznajo poraza, potem ko imajo na svojem računu že enajst zmag. Tokrat bodo gostovali pri Chicago Bulls. Ti bodo poskušali prekiniti niz štirih zaporednih porazov.

Cleveland si je zadnjo zmago težko prislužil, ko so v soboto gostovali pri Brooklyn Nets. Znašli so se v težavah, ko so v tretji četrtini dosegli le 13 točk. Z dvojnim dvojčkom Evana Mobleyja (23 točk, 16 skokov), koši Donovana Mitchella (22 točk) in Garlanda (20) so vendarle stvari postavili na svoje mesto in tekmo dobili s 105:100.

"Vemo, kako težko je zmagati v tej ligi. Zdaj nas drugi lovijo in ne lovimo več mi," je povedal Darius Garland, košarkar kavalirjev.

Cleveland je dobil sedem od zadnjih osmih medsebojnih dvobojev. V skupnem pa Chicago vodi s 133:101.

Liga NBA, 11. november:

Lestvica:

