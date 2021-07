Statistika sporoča Milwaukeeju, da se je znašel v hudih težavah

Po nekajdnevnem premoru se na parket vračajo finalisti končnice lige NBA. Košarkarji Milwaukeeja bodo skušali v domači dvorani vrniti milo za drago Phoenixu, ki je po zaslugi dveh domačih zmag v Arizoni v velikem finalu povedel z 2:0 in si odprl pot do naslova prvaka.

Finalna serija, v kateri nastopajo tudi trije člani ameriške olimpijske odprave za Tokio (Devin Booker, Jrue Holiday in Khris Middleton), se je začela po željah navijačev Phoenixa. Sonca so dobila obe uvodni domači tekmi v Arizoni. Statistika sporoča, da se Milwaukeeju v primeru novega poraza ne piše nič dobrega. Odkar se igra končnica lige NBA, se v finalu po zaostanku z 0:3 v zmagah ni vrnil še nihče. Zato si nočejo privoščiti še enega poraza proti Phoenixu, ki se lahko že zdaj pohvali z zajetno prednostjo.

Sonca vodijo v zmagah z 2:0. Od 35 takšnih primerov v zgodovini finalnih serij končnice lige NBA je ekipa, ki je vodila z 2:0, 31-krat postala tudi prvak. Po zaostanku z 0:2 so do velikega preobrata prišli le štirje. Leta 1969 Boston Celtics, leta 1977 Portland Trail Blazers, leta 2006 Miami Heat in nazadnje leta 2016 Cleveland Cavaliers. To je torej slaba tolažba za Milwaukee, ki se bo skušal v noči na ponedeljek približati Phoenixu na 1:2.

Giannis Antetokuonmpo verjame v preobrat in naslov Milwaukee Bucks. Foto: Reuters

Grški zvezdnik Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), ki je na zadnji tekmi dosegel kar 42 točk, bo kljub težavam z levim kolenom znova stisnil zobe in pomagal soigralcem. Spektakla v dvorani Fiserv Forum noče nikakor zamuditi. Pri gostih je vprašljiv nastop Torreyja Craiga, že od prej pa je jasno, da Donte DiVincenzo in Dario Šarić v tej sezoni ne bosta več mogla pomagati klubu.

Milwaukee je sicer v letošnji končnici odigral doma osem tekem in doživel le en poraz.