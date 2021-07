Košarkarji Phoenix Suns so izkoristili prednost domačega igrišča tudi v drugi finalni tekmi končnice lige NBA. Sonca so bila boljša od Milwaukee Bucks s 118:108 in skupno v zmagah povedla z 2:0. Gostom, ki so jim največ težav povzročali Devin Booker, Mikal Bridges in Chris Paul, do uspeha ni pomagalo niti 42 točk prvega zvezdnika Giannisa Antetokounmpoja. Naslednji dve tekmi bosta v Milwaukeeju.

Finalna serija, v kateri nastopajo tudi trije člani ameriške olimpijske odprave za Tokio (Devin Booker, Jrue Holiday in Khris Middleton), se je začela po željah navijačev Phoenixa. Sonca so dobila obe uvodni domači tekmi v Arizoni. Gostom iz Milwaukeeja je pripadla le uvodna četrtina (29:26), v kateri so v prostoru pod košem dosegli kar 20 točk, Phoenix, ki je v uvodnem delu srečanja dosegel kar osem trojk, pa niti ene! Takrat je Jrue Holiday odlično pokrival Chrisa Paula, v napadu pa je bil neustavljiv Giannis Antetokounmpo.

Vrhunci dvoboja v Phoenixu:

V nadaljevanju pa se je razmerje moči na parketu močno obrnilo v korist gostiteljev, ki so, čeprav so zaradi hujše poškodbe kolena pred dnevi ostali brez Hrvata Daria Šarića, že do konca prvega polčasa ušli na +11. Phoenix je bil še naprej razigran pri metih z razdalje. Dosegel je 20 trojk in postavil rekord franšize, kar zadeva dvoboje končnice lige NBA. Milwaukee se je znašel v zaostanku, ki ga ni znal nadoknaditi.

Prvi po Jordanu in 28 letih z vsaj 20 točkami

Vroči Grk je resda končal dvoboj pri 42 točkah (in 12 skokih) ter številnih atraktivnih zabijanjih, a je pogrešal bolj razigrane soigralce. Khris Middleton in Jrue Holiday, ki bosta z ameriško reprezentanco v Tokiu naskakovala zlato medaljo, sta iz igre zadela le 12 od 37 metov (32 odstotkov), tako da je Phoenix zadržal prednost do konca.

Giannis Antetokounmpo je dvoboj končal pri 42 točkah in 12 skokih, kar 20 jih je dosegel v tretji četrtini. Foto: Reuters

Antetokounmpo je v tretji četrtini dosegel kar 20 od skupno 33 točk Milwaukeeja in postavil osebni rekord. Toliko točk ni v eni četrtini finala lige NBA dosegel nihče že 28 let. Zadnji junak, ki mu je to uspelo, je bil sloviti Michael Jordan v dresu Chicaga (22 točk leta 1993).

Giannis Antetokounmpo's 20 third-quarter points tonight are the most in an NBA Finals quarter since Michael Jordan on June 16, 1993 (22 points in 2Q). pic.twitter.com/sL1SdJLjGe — NBA History (@NBAHistory) July 9, 2021

Phoenix je zmagal s 118:108, poleg najboljšega strelca v taboru zmagovalcev Devina Bookerja (31 točk), ki je zadel sedem trojk, pa sta izstopala še Mikal Bridges (27) in veteran Chris Paul (23), ki pri 36 letih lovi prvi naslov v ligi NBA. DeAndre Ayton (10 točk in 11 skokov) in Jae Crowder (11 točk in 10 skokov) sta dodala dvojna dvojčka.

Chris Paul je vse bližje prvemu naslovu v ligi NBA. Foto: Reuters

Tretja tekma bo v noči na ponedeljek v Milwaukeeju.