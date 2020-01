Oči javnosti uperjene v samokritičnega Dončića

Mavericks se bodo po dveh zaporednih domačih porazih proti najboljšim ekipam zahodne konference (Denver in Los Angeles Lakers) pomerili z eno najbolj vročih ekip vzhodnega dela lige NBA. Luki Dončiću se ponuja priložnost, da hitro pozabi na predstavo, s katero ni bil zadovoljen proti Jezernikom (114:129).

Čeprav je dosegel 25 točk, prispeval še 10 skokov in 7 asistenc, ni bil zadovoljen s svojo igro. Izgubil je šest žog, zapravil kar nekaj prostih metov, gostje pa so se hitro odlepili od Dallasa in jo na krilih LeBrona Jamesa zlahka zadržali do konca. Frustracije Dončića, ki bil preveč zadovoljen s sodniškim kriterijem, znova je ob svojih prodorih pričakoval več dosojenih prekrškov, so najbolj izbruhnile v drugem polčasu, ko je od jeze strgal dres. Po dvoboju ni skoparil s kritikami na svoj račun.

Ljubljančan je z zadnjim košem na tekmi prečkal mejo 1000 točk v tej sezoni. To mu je uspelo kot četrtemu v tej sezoni. Pred njim so James Harden (1363, 36 tekem), Giannis Antetokounmpo (1101, 37 tekem) in Trae Young (1042, 36 tekem), Dončić pa jih je na 34 tekmah (med njimi je tudi nesrečna proti Miamiju, ko je po manj kot dveh minutah zaradi poškodbe gležnja zapustil parket) dosegel 1001.

Trener Carlisle prevzema odgovornost

Kristaps Porzingis letos še ni zaigral za Dallas. Foto: Reuters Dallas je po 8. decembru odigral 16 tekem, od takrat naprej pa se ne more pohvaliti s pozitivnim razmerjem zmag in porazov. Zmagal je le sedemkrat, izgubil pa kar devetkrat. Na zadnjih sedmih tekmah je sladkost zmage okusil le dvakrat, a v zahodni konferenci še vedno zaseda visoko šesto mesto, ki zagotavlja nastop v končnici.

''Odgovornost je moja. Fante želim zaščititi in poskrbeti, da nimajo opravka s pritiskom. Imamo mlado ekipo, a v tem ne iščemo razlogov za poraze. Moramo se le izboljšati,'' je po porazu proti zvezdniški zasedbi Lakers povedal trener Rick Carlisle. Tudi on ni bil zadovoljen z delom sodnikov, ki so ga po dveh tehničnih napakah izključili.

Dallas in Philadelphia bosta zvečer pogrešali pomembna visoka igralca. Pri gostiteljih bo še šestič zapored manjkal Kristaps Porzingis, ki letos zaradi poškodbe kolena še ni zaigral za Dallas, pri gostih pa bo manjkal prvi center Joel Embiid, ki bo po operaciji prstanca na levi roki odsoten vsak nekaj tednov. 76ers so brez Kamerunca v četrtek premagali Boston in dokazali, da zmorejo premagovati visoke ovire tudi brez njega.

Dallas brez Dončića nadigral 76ers Dallas se je v tej sezoni že pomeril s Philadelphio. Brez Dončića, ki je imel takrat poškodovan desni gleženj, jo je v gosteh premagal s 117:98. Najbolj sta se izkazala Tim Hardaway Jr. (27 točk, zadel je kar sedem trojk) in Kristaps Porzingis (22 točk in 18 skokov), ki pa ga tokrat ne bo na parketu. Pri 76ers je v dobri formi Avstralec Ben Simmons. Na zadnjih petih tekmah je v povprečju prispeval 20 točk, 11 skokov in 7 asistenc.

Goran Dragić se bo v nedeljo zvečer pomeril proti New Yorku, Denver Vlatka Čančarja pa bo na delu že to noč proti Clevelandu. Foto: Vid Ponikvar

Denver Vlatka Čančarja bo v noči na nedeljo gostil Cleveland, Miami Gorana Dragića pa bo v nedeljo zvečer po slovenskem času gostoval v New Yorku.

Liga NBA, 11. januar:

Lestvica: