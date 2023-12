Bolnišnica v zasedbi Dallasa, kako se bo odzval Dončić?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V noči na torek bodo v ligi NBA znova na delu košarkarji Dallas Mavericks, ki bodo gostovali pri Memphis Grizzlies in lovili svojo 14. zmago v sezoni.

Košarkarji Dallas Mavericks so na zadnjih dveh tekmah vknjižili dve zmagi, tako da bodo po koncu pokalnega tekmovanja, v katerem so se zgodovinskega naslova veselili Los Angeles Lakers, lovili svojo tretjo zaporedno zmago. Dallas ima sicer pred gostovanjem pri grizlijih ogromno težav s poškodbami. Po nesrečnem spletu okoliščin, ko je Dwight Powell na zadnji tekmi Dallasa pristal na gležnju Kyrieja Irvinga, bo ta, kljub temu da poškodba na srečo ni hujše narave, tokrat na stranskem tiru. Luki Dončiću pa med drugim ne bodo mogli pomagati niti Josh Green, Maxi Kleber in Grant Williams.

Kyrie Irving bo zaradi lažje poškodbe pete in gležnja izpustil obračun z Memphisom. Foto: Reuters

Na zadnjem obračunu proti Portlandu je bil navkljub vse daljši listi poškodovanih pri Dallasu v drugem polčasu odličen Dante Exum, ki je s 23 točkami postavil svoj drugi najboljši strelski dosežek v ligi NBA. Dallas, ki ima v tej sezoni ob 13 zmagah še osem porazov, bo kljub nekaterim težavam proti Memphisu jasno računal na zmago. Grizzlies so na 21 srečanjih v sezoni zmagali le šestkrat. Ogromno bo torej znova odvisno od Dončića, ki bo lovil še svojo sedmo zaporedno tekmo, na kateri bo skušal preseči mejo 30 doseženih točk. Gostitelji se na obračun z Dallasom podajajo po visokem porazu s Houstonom (103:127), a bodo skušali ponoviti predstavo z obračuna z Dallasom v začetku decembra, ko so v areni American Airlines zmagali s 108:94.

Memphis čaka na vrnitev prvega zvezdnika

V tej sezoni v dresu Memphisa strelsko prednjači Desmond Bane, ki v povprečju dosega 24,6 točke na tekmo, ob njem pa ima vlogo nosilca tudi Jaren Jackson Jr. V zasedbi Memphisa sicer odštevajo dni do konca suspenza prvega zvezdnika Jaja Moranta, ki se bo lahko prihodnji teden vrnil v zasedbo grizlijev po 25 tekmah suspenza. Morant je bil junija suspendiran zaradi posedovanja strelnega orožja, kaznovan pa je bil "zaradi nepremišljenega vedenja, ki škodi ligi," je takrat vodstvo lige NBA zapisalo v izjavi za javnost.

Ja Morant je imel v zadnjem obdobju nemalo težav. Foto: Reuters

To je že drugi letošnji suspenz za 23-letnega organizatorja igre. Med rednim delom sezone je moral Ja Morant zaradi podobnega prekrška izpustiti osem tekem. Marca je bil suspendiran, potem ko je v nočnem klubu v Denverju na Instagramu razkazoval orožje in razmetaval z bankovci. Ker pištola ni bila njegova, jo je po preiskavi lige in obljubi, da bo poiskal profesionalno pomoč, odnesel z blažjo kaznijo osmih tekem prepovedi. Maja pa je v novem posnetku na Instagramu znova vihtel pištolo, zaradi česar ga je ekipa grizlijev vnovič suspendirala. Zdaj ga po poročanju ameriških medijev pred vrnitvijo na parket čaka še zaslišanje na sodišču o zadevi, povezani z zadnjim incidentom.

Glasovanje o prodaji Mavericksov prihodnji teden Glasovanje o predlagani prodaji Mavericksov družini Adelson in Dumont bo naslednji teden, je poročal Brad Townsend iz The Dallas Morning News. Komisar Adam Silver naj bi obvestil 30 članov sveta guvernerjev lige, da bo glasovanje potekalo na sestanku 20. decembra. Townsendov vir tudi pravi, da bosta po zaključku prodaje ostala samo dva deležnika. Adelsonovi in ​​Dumontovi bodo večinski lastniki, Mark Cuban pa bo imel znaten delež kot manjšinski lastnik.

Liga NBA, 11. december

Lestvica

