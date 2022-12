Dragić po eksploziji proti Dallasu na novi preizkušnji

Se pa Chicago na gostovanje k Atlanti podaja z dobro popotnico, saj je v noči na nedeljo s kar 144:115 odpihnil Dallas Mavericks, pri katerem so sicer v kadru pogrešali glavne nosilce igre, tudi Luko Dončića. Bulls so bili izvrstno razpoloženi, že v prvem polčasu so dosegli kar 82 točk, Goran Dragić pa jih je je skupno v 16 minutah prispeval 14. V tej sezoni v povprečju dosega 8,1 točke, 1,6 skoka in 3,2 asistence na tekmo. Kako se bo izkazal tokrat?

Liga NBA, 11. december:

Lestvica:

Preberite še: