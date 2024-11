Težave za Luko Dončića

Čeprav so se ljubitelji lige NBA danes nadejali obračuna Luka Dončić - Nikola Jokić, pa obstaja možnost, da se bodo morali na koncu obrisati pod nosom. Slovenski košarkar se je namreč po poročanju Marca Steina zaradi bolečin v dimljah znašel na seznamu košarkarjev, ki so vprašljivi za nastop. Še manjša možnost pa obstaja, da bi na parket stopila P. J. Washington, ki si je poškodoval desno koleno, in Dereck Lively, ki ima težave z desno ramo. V novi sezoni sicer na parket nista še sploh stopila Maxi Kleber in Dante Exum.

Ljubljančan je zaradi poškodbe izpustil praktično celotno pripravljalno obdobje Dallasa, saj je že na začetku priprav v Las Vegasu utrpel poškodbo mečne mišice. Do začetka sezone je bil vendarle nared, v prvih devetih tekmah sezone pa je v povprečju dosegal 28,8 točke, 8 skokov in osem asistenc na tekmo, ob sicer precej skromnem metu iz igre (40,7%).

Vlatko Čančar ima še naprej težave s poškodbo gležnja. Foto: Reuters

Dallas je sicer na prvih devetih tekmah nove sezone petkrat zmagal, s čimer je trenutno na osmem mestu izenačene zahodne konference. Zdaj jih čaka gostovanje Denverja, za katerega bo to zadnje od petih zaporednih domačih srečanj, dobil pa je do zdaj vse štiri. Dallas pa začenja z nizom treh zaporednih gostovanj. "Mislim, da nam bo ta pot dobro dela, da bomo lahko še nadgradili kemijo v ekipi, ki smo jo začeli graditi že pred začetkom sezone," je pred potjo v Denver dejal Kyrie Irving.

Ekipi je pomanjkanje energije po zadnjem porazu očital tudi strateg Jason Kidd. "Moramo biti bolj dosledni z našo energijo in trudom ter poiskati načine kako igrati z več energije," je bil jasen Kidd. Tudi na račun tega so Mavericks soboto namenili predvsem analizi svojih dozdajšnjih iger, da bi popravili potrebne napake. Mavericks so se v prejšnji sezoni z Denverjem na treh tekmah veselili le enkrat, na edinem gostovanju v Ball Areni pa so klonili s 104:130. Ob tem zasedbo Jasona Kidda lahko z malce optimizma navdaja podatek, da v tej sezoni še niso izgubili dveh tekem zapored, a jih zdaj čaka izjemno težka naloga z glavnim zvezdnikom Nuggetsov Nikolo Jokićem. Ta na začetku sezone v povprečju dosega trojni dvojček (28,9 točke, 13,2 skoka, 11,3 asistence).

Liga NBA, 10. november:

Lestvica:

Preberite še: