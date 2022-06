Curry kljub poškodbi: Igral bom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V noči iz petka na soboto se bosta na četrti finalni tekmi lige NBA pomerili moštvi Boston Celticsa in Golden State Warriors. Zadnji bodo ponoči lovili zaostanek, saj po treh tekmah zaostajajo za eno zmago, Boston pa bi si z zmago priboril prednost že s 3:1, kar bi pomenilo, da bi jih le še zmaga ločila od osvojitve šampionskega prstana.

Košarkarji Bostona v četrto tekmo vstopajo z lahko prednostjo, ki jo bodo poskušali še povečati. Z več težavami pa se spopadajo v taboru bojevnikov, kjer se je na prejšnji tekmi lažje poškodoval njihov prvi zvezdnik – Steph Curry.



Čeprav je poškodbo staknil pred zgolj 48 urami, je Curry danes potrdil, da nanj v moštvu Golden Stata lahko računajo. "Igral bom, to je vse, kar vam lahko povem za zdaj," je povedal na tiskovni konferenci.



"Treba bo stisniti zobe in odmisliti bolečino, na tej točki prvenstva moraš igrati, če je to le mogoče," je svojo poškodbo komentiral 34-letnik.



Curry, ki povprečno dosega 31 točk na tekmo je eden izmed ključnih mož, na katerega bodo tudi tokrat računali bojevniki.