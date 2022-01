Utah vodil za +22, nato se je prebudila št. 1 zadnjega nabora #video

V košarkarski ligi NBA so branilci naslova prvaka Milwaukee Bucks še drugič zapored ostali praznih rok proti Charlotte Hornets. Ti so v noči na nedeljo četo Giannisa Antetokounmpa premagali s 114:106 , dva dni pozneje pa so bili boljši s 103:99. Detroit je proti Utahu zaostajal že za 22 točk, a nato na krilih Cada Cunninghama premagal favorita s 126:116. Brooklyn je brez poškodovanega Jamesa Hardena (zaigral je Kyrie Irving in dosegel 22 točk) izgubil v Portlandu, košarkarji Philadelphia 76ers pa so zmagali že sedmič zapored.

Čeprav je Utah Jazz v dvorani Little Caesars Arena vodil že za 22 točk, so se na koncu veselili košarkarji Detroita in zmagali s 126:116. V drugem polčasu so priredili velik preobrat, novinec Cade Cunningham (št. 1 na lanskoletnem naboru lige NBA) pa je popravil svoj strelski rekord v ligi NBA. Dosegel je 29 točk, od tega kar 18 v tretji četrtini.

Vrhunci dvoboja v Detroitu:

Z 29 točkami se je izkazal tudi njegov soigralec Saddiq Bey. Detroitu gre v letu 2022 odlično. Na šestih tekmah je zmagal kar štirikrat, pred tem pa je končal leto 2021 s kar 18 porazi na zadnjih 19 tekmah. Utah, ki ni mogel računati na pomoč francoskega centra Rudyja Goberta, je tako prekinil niz desetih zaporednih zmag proti Pistons. Detroit je premagal Jazz prvič po 25. januarju 2016.

Prvaki iz Milwaukeeja, ki pogrešajo v ekipi Jrueja Holidayja, so padli v formi. Na zadnjih petih tekmah so vknjižili kar štiri poraze. Dvakrat zapored jim je zmagal Charlotte, pri katerem sta izstopala Terry Rozier (27) in LaMelo Ball (23), ki je v drugem polčasu prispeval kar 18 točk. Khris Middleton in Giannis Antetokounmpo sta dosegla skupaj 53 točk, a tudi izgubila 13 žog.

Za edini trojni dvojček večera je poskrbel Litovec Domantas Sabonis. Center Indiane, njegov trener je Rick Carlisle, pred tem dolgoletni strateg Dallas Mavericks, je proti Bostonu prispeval 11 točk, 10 asistenc in kar 23 skokov, a to ni bilo dovolj za zmago. Celtics so zmagali s 101:98, največ točk pa je prispeval Jaylen Brown.

Liga NBA, 10. januar: Charlotte Hornets : Milwaukee Bucks 103:99

Rozier 27 (trojke 4/11), 7 sk., Ball 23, Bridges 17, 11 sk.; Middleton 27, 11 as., 7 sk., 7 izg. žog, Antetokounmpo 26, 13 sk., 8 as., 6 izg. žog, Nwora 18 Detroit Pistons : Utah Jazz 126:116

Bay (trojke 5/7) in Cunningham (trojke 5/9, 8 sk.) 29, Joseph 16; Mitchell 31 (met iz igre 11/25), Whiteside 21, 14 sk., Clarkson 16 Boston Celtics : Indiana Pacers 101:98

Brown 26 (met iz igre 11/26), 15 sk., Tatum 24 (trojke 0/7), 12 sk., 8 izg. žog, Williams III 14, 12 sk.; Craig 19, Stephenson 14; Sabonis 11, 23 sk., 10 as.; New York Knicks : San Antonio Spurs 111:96

Barrett 31 (trojke 3/4), Fournier 18, Burks 16; Murray 24, Walker IV 15, Pöltl 12, 10 sk. Houston Rockets : Philadelphia 76ers 91:111

Wood in Green 14; Embiid 31 (met iz igre 9/16), 8 sk., 6 as., Drummond (10 sk.) in Harris 13 Portland Trail Blazers : Brooklyn Nets 114:108

Simons 23, 11 as., Covington 21, McLemore 20, Nurkić 14, 8 sk.; Durant 28 (met iz igre 9/19), 10 sk., Irving 22 (met iz igre 9/21), 8 sk., Thomas 21, Sharpe 14, 7 sk. Sacramento Kings : Cleveland Cavaliers 108:109

Haliburton 21, 8 as., Hield 19; Allen (17 sk.) in Love 18, Mobley 17, 7 as., Markkanen in Osman 15

