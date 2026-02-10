Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Dallas Mavericks Victor Wembanyama San Antonio Spurs LeBron James Luka Dončić Los Angeles Lakers Liga NBA

Liga NBA, 10. februar

Lakers gostijo dve teksaški ekipi, z Luko Dončićem ali brez?

Luka Dončić je izpustil prejšnji dve tekmi.
Foto: Reuters

Luka Dončić je izpustil prejšnji dve tekmi.

Foto: Reuters

Pred Los Angeles Lakersi sta še dve domači tekmi pred nedeljsko tekmo zvezd. V noči na sredo igrajo s San Antonio Spursi, v noči na petek pa še z drugo ekipo iz Teksasa, z nekdanjo ekipo Luke Dončića, Dallas Mavericksi. Pričakovati je, da bo Ljubljančan zaradi poškodbe stegenske mišice izpustil tretjo tekmo zapored.

Lakersom se ni izšlo, Dončić se je zabaval na klopi, v Charlottu zapele pesti

Los Angeles Lakersi so brez Luke Dončića, ki si je pred dnevi poškodoval stegensko mišico, na ponedeljkovi tekmi kljub šestim igralcem z dvomestnim številom točk izgubili proti aktualnim prvakom lige NBA, košarkarjem Oklahome City Thunder (110:119). Tudi ti so pogrešali svojega najboljšega posameznika, saj je Shai Gilgeous-Alexander poškodovan in bo izpustil tekmo zvezd. Ali jo bo tudi Dončić, za zdaj ni jasno. 

Los Angeles Lakersi že četrtič v tej sezoni igrajo s San Antonio Spursi. Zadnji medsebojni dvoboj so pred mesecem dni s 107:91 dobili košarkarji iz San Antonia. Ti so na zadnjih desetih tekmah zmagali sedemkrat, Lakersi pa šestkrat. Spursi, ki so na drugem mestu lestvice zahodne konference, imajo 36 zmag in le 16 porazov, Los Angeles pa štiri zmage manj in štiri poraze več.

Luka Dončić
Curry ob tekmo zvezd NBA, Dončić še ni odpisan za spektakel
Luka Dončić Mark Cuban
Bomba iz Dallasa: Cuban povezan z morebitnim ponovnim nakupom Mavericksov
Luka Dončić
Sveže informacije o zdravstvenem stanju Luke Dončića
Dallas Mavericks Victor Wembanyama San Antonio Spurs LeBron James Luka Dončić Los Angeles Lakers Liga NBA
