Lakers gostijo dve teksaški ekipi, z Luko Dončićem ali brez?

Pred Los Angeles Lakersi sta še dve domači tekmi pred nedeljsko tekmo zvezd. V noči na sredo igrajo s San Antonio Spursi, v noči na petek pa še z drugo ekipo iz Teksasa, z nekdanjo ekipo Luke Dončića, Dallas Mavericksi. Pričakovati je, da bo Ljubljančan zaradi poškodbe stegenske mišice izpustil tretjo tekmo zapored.

Los Angeles Lakersi so brez Luke Dončića, ki si je pred dnevi poškodoval stegensko mišico, na ponedeljkovi tekmi kljub šestim igralcem z dvomestnim številom točk izgubili proti aktualnim prvakom lige NBA, košarkarjem Oklahome City Thunder (110:119). Tudi ti so pogrešali svojega najboljšega posameznika, saj je Shai Gilgeous-Alexander poškodovan in bo izpustil tekmo zvezd. Ali jo bo tudi Dončić, za zdaj ni jasno.

Los Angeles Lakersi že četrtič v tej sezoni igrajo s San Antonio Spursi. Zadnji medsebojni dvoboj so pred mesecem dni s 107:91 dobili košarkarji iz San Antonia. Ti so na zadnjih desetih tekmah zmagali sedemkrat, Lakersi pa šestkrat. Spursi, ki so na drugem mestu lestvice zahodne konference, imajo 36 zmag in le 16 porazov, Los Angeles pa štiri zmage manj in štiri poraze več.

Liga NBA, 10. februar:

Lestvici