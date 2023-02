Navijači Dallas Mavericks vneto pričakujejo premierni dvoboj svojega moštva, na katerem bosta moči na parketu skupaj združila Luka Dončić in Kyrie Irving, ki je pred dnevi okrepil zasedbo iz Teksasa.

Američan, ki se je v Dallas preselil iz Brooklyna, je že oblekel dres novega moštva in takoj opozoril nase. Ob sredini zmagi na gostovanju pri Los Angeles Clippers je bil s 24 točkami prvi strelec ekipe, ki znova ni mogla računati na slovenskega asa.

Dončića so v zadnjih dneh pestile težave s peto, zaradi poškodbe te je izpustil zadnja tri srečanja (LA Clippers, Utah Jazz, Golden State Warriors), tako da je Irvingov debi v novi sredini spremljal kot gledalec. Po informacijah ameriškega novinarja Shamsa Charanie pa gre pričakovati, da se bo 23-letni Ljubljančan danes vrnil v postavo Dallasa in prvič zaigral skupaj s 30-letnim Irvingom.

Dallas Mavericks star Luka Doncic (heel) is expected to make his return to the lineup tonight vs. Sacramento Kings, the debut of the Kyrie Irving-Doncic backcourt, sources tell @TheAthletic @Stadium. pic.twitter.com/4NnfxkUrPg