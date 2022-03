Dragić še enkrat proti nekdanjim, Dončić prvič v sezoni proti vzorniku

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dragić je v noči na torek kot član Brooklyn Nets v New Yorku zaigral proti svojemu nekdanjemu klubu Toronto Raptors, a je bila to tekma, ki jo bo poskušal čim prej pozabiti. Mrežice so namreč doživele hud poraz (97:133), koseški zmaj pa je v 17 minutah igre dosegel šest točk.

Tudi tokrat trener Brooklyna ne bo mogel računati na Kyrieja Irvinga, saj v Torontu veljajo enaka pravila kot v New Yorku in proti covidu necepljeni košarkarji ne smejo igrati, manjkali bodo tudi poškodovani Kevin Durant (menda zadnjič), Joe Harris in tudi avstralska okrepitev Ben Simmons, ki še vedno ni pripravljen za igro. "Pomanjkanje tekmovalne forme" je uradni razlog za Simmonsovo odsotnost.

Luka Dončić in Dallas Mavericks gostujejo v Los Angelesu. Foto: Reuters

Na delu pa bo ponoči še prvi zvezdnik slovenske košarke Luka Dončić. Mladi Ljubljančan, 28. februarja je praznoval svoj 23. rojstni dan, se bo v Los Angelesu srečal s svojim košarkarskim vzornikom LeBronom Jamesom. Moštvi LA Lakers in Dallas Mavericks sta se v tej sezoni že srečali, 16. decembra lani so po podaljšku s 107:104 zmagali LeBron in druščina, a takrat Dončića ni bilo na parketu, okreval je namreč po poškodbi gležnja. Je pa Dončić zaigral v ekipi LeBrona Jamesa na letošnji tekmi vseh zvezd.

Liga NBA, 1. marec: 1.00, Washington Wizards - Detroit Pistons 1.30, Boston Celtics - Atlanta Hawks 1.30, Toronto Raptors - Brooklyn Nets 2.00, Houston Rockets - Los Angeles Clippers 2.00, Minnesota Timberwolves - Golden State Warriors 4.00, Los Angeles Lakers - Dallas Mavericks

