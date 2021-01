Helios po katastrofi v zadnji četrtini v BiH ostal brez vsega

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košarkarji Helios Suns so drugi turnir lige Aba 2 v Banjaluki zaključili s tremi porazi. V zadnjem obračunu so, potem ko so imeli na začetku zadnje četrtine že 21 točk prednosti, po podaljšku izgubili proti Širokemu z 72:77 (25:13, 41:28, 58:39, 69:69).