Domžalčani proti MZT za las prekratki

Košarkarji Heliosa so za točko izgubili z MZT iz Skopja. Foto: Grega Valančič/Sportida

Košarkarji Helios Suns so nastope v drugem mehurčku oziroma varovanem okolju lige Aba 2 v Banjaluki začeli s porazom proti MZT Skopju s 69:70 (19:23, 36:46, 46:58). V prihodnjih dneh bodo odigrali še dve tekmi.

Domžalčani, ki so v BiH zaradi pozitivnih izvidov na koronskih testih odpotovali brez štirih igralcev, so imeli po zaostanku skozi celotno srečanje v zadnji sekundi priložnost za zmago, vendar met Daniela Vujasinovića ni šel skozi obroč.

Helios je v zadnji minuti in 16 sekundah nadoknadil sedem točk zaostanka. S trojko Tadeja Fermeta je 18 sekund pred koncem izenačil izid na 69, po le enem zadetem prostem metu košarkarjev iz Severne Makedonije pa so imeli 16 sekund za zadnji napad. Žoga je v izdihljajih tekme prišla do Vujasinovića, ki pa odprtega meta s strani ni pretvoril v odmevno zmago proti eni od najmočnejših zasedb v ligi Aba 2.

Največ točk za Helios Suns so dosegli Blaž Mahkovic (21 točk, 5 skokov, 5 podaj), Tadej Ferme (13 točk, trojke 4:8), Reginald Keely (12 točk, 6 skokov) in Mihailo Sekulović (10 točk, 6 skokov).

Izbranci trenerja Dejana Jakare se bodo v četrtek pomerili s Sutjesko iz Nikšića, v soboto pa z ekipo Širokega.

Helios Suns, ki se je s podobnimi zdravstvenimi težavami srečal že v prvem mehurčku novembra na Zlatiboru v Srbiji, ima po petih tekmah v ligi Aba le en par točk.

