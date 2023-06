Še ena zmaga in Partizan bo dvignil pokal za prvaka

Partizan je na prvi tekmi finala slavil predvsem zahvaljujoč prvemu polčasu, v katerem je dosegel kar 56 točk in v katerem je vodil tudi z več kot 20 točkami naskoka. Crvena zvezda je nato v drugem delu znižala zaostanek, se približala le na šest točk zaostanka, a bližje od tega ni šlo. Crvena zvezda se je tako v finalnih serijah lige ABA prvič po letu 2018 znašla v zaostanku.

Zach Leday Foto: Partizan Mozzart Bet/Emilija Jovanović Če se je v polfinalni seriji s Cedevito Olimpijo ugibalo, ali je črno-belim že padla motivacija, je zdaj odgovor jasen. Ni jim. Na drugi tekmi finala so najboljšo košarko pokazali v drugem polčasu in prišli do zmage s 87:78. Pri Partizanu sta bila najbolj učinkovita Alen Smailagić in Američan James Nunnally. Oba sta dosegla po 15 točk. Dvomestni so bili še Mathias Lessort, Kevin Punter (po 13 točk) in Zach Leday (12). Pri poražencih iz rdeče-belega tabora je bil strelsko najbolj razpoložen Nemanja Nedović z 21 točkami.

Tretja tekma bo na sporedu 17. junija. Če prvak takrat še ne bo znan, pa sta zadnja možna datuma še 19. in 22. junij.

Liga ABA, finale, druga tekma:

Četrtek, 15. junij

Finale lige ABA: Partizan - Crvena zvezda /2:0/ // Izid v zmagah; igrajo na tri zmage.

Preberite še: