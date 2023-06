Partizan po odličnem prvem polčasu bitko za naslov začel z zmago

Na prvi finalni tekmi lige ABA med Partizanom in Crveno zvezdo v Beogradu je z 88:80 zmagal Partizan, ki je pot do zmage tlakoval v prvem polčasu, v katerem je dosegel kar 56 točk.

Prvi polčas je zanesljivo pripadel Partizanu, ki je na odmor odšel s kar 20 točkami prednosti, tekmecem je v prvih 20 minutah nasul 56 točk, od tega jih je 20 prispeval Zach LeDay. Zvezda je odlično odprla drugi polčas, do konca tretje četrtine prepolovila prednost Partizana in napovedala zanimivih zadnjih deset minut. V teh ji je uspelo, da se je Partizanu približala na pet točk (85:80), na koncu pa so izbranci Željka Obradovića, ki so v polfinalu izločili Cedevito Olimpijo, zmagali z 88:80.

LeDay je tekmo končal s 24 točkami, Kevin Punter jih je dodal 19, pri Crveni zvezdi je Ognjen Dobrić vknjižil 17 točk, prvo ime ob porazu pa je bil Facundo Campazzo z dvojnim dvojčkom (15 točk, 10 asistenc).

Druga tekma bo na sporedu 14. junija, tretja pa 17. junija. Če prvak takrat še ne bo znan, pa sta zadnja možna datuma še 19. in 22. junij.

Liga ABA, finale, prva tekma:

Torek, 13. junij

Finale lige ABA: Partizan - Crvena zvezda /1:0/ // Izid v zmagah; igrajo na tri zmage.

