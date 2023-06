V Ljubljani začetek nečesa novega

Z današnjim dnem je slovenski košarkarski prvak Cedevita Olimpija vstopil v novo obdobje, ki so ga v Ljubljani otvorili skupaj z novim športnim direktorjem ekipe Vladom Ilievskim in novim glavnim trenerjem Simonejem Pianigianijem, ki sta se danes v novih vlogah prvič predstavila javnosti. Ob tem so v ljubljanskem klubu tudi že uradno naznanili prihod prve okrepitve za novo sezono, saj se bo v Ljubljano preselil Nemec Justus Hollatz.

"Z današnjim dnem se je končal štiriletni cikel Cedevite Olimpije po združitvi dveh klubov. Ta cikel ni bil lahek, sem pa nanj ponosen, ker smo realizirali vse, kar smo si zadali," je na novinarski konferenci po koncu sezone in pred začetkom nove ere najavil predsednik ljubljanskega kluba Emil Tedeschi. "Verjetno je bila zadnja sezona najtežja od nastanka Cedevite Olimpije, saj smo imeli res neverjetno smolo s poškodbami," je med drugim povedal direktor kluba Davor Užbinec, ki je skupaj s sodelavci že obrnil nov list. Klub zdaj vstopa v novo triletno obdobje, ki ga bodo v Ljubljani gradili z novim športnim direktorjem Vladom Ilievskim in trenerjem Simonejem Pianigianijem.

V novi vlogi se je v klub vrnil Ilievski, ki je po prihodu v Stožice že zavihal rokave. "Vračam se v klub, ki mi je dal morda največ v karieri, ki me je postavil na evropsko mapo. Velika hvala klubu, ki verjame vame in ki mi je dal to priložnost. Lahko rečem, da sem Cedeviti Olimpiji povsem predan in je imela in bo imela v mojem srcu vedno posebno mesto, eno leto pa sem v karieri preživel tudi v Zagrebu pri Cedeviti in imam izjemen odnos z vsemi, ki so del tega kluba," je povedal novi športni direktor ljubljanskega kluba.

Predsednik Cedevite Olimpije Emil Tedeschi, direktor Davor Užbinec, trener Simone Pianigiani in športni direktor Vlado Ilievski. Foto: Daniel Novakovič/STA

Ilievski bo v vlogi športnega direktorja združil moči s svojim nekdanjim trenerjem, s katerim sta skupaj sodelovala v sezoni 2007/09 pri Montepaschi Sieni, ki je v tisti sezoni osvojila italijansko prvenstvo, ob tem pa je v evroligi nenadejano osvojila tretje mesto. Tako Ilievski kot Pianigiani verjameta, da lahko za uspehe poskrbita tudi v novih vlogah pri Cedeviti Olimpiji. "Kot športni direktor delujem skupaj s trenerjem, s katerim sem kot igralec dosegel velike uspehe, Simone mi je dal v Sieni priložnost biti del ekipe, ki je bila takrat v vrhu. Imava izjemen odnos in mislim, da bova ta odnos le še nadgradila, ter verjamem, da bomo naredili vse, da bo ekipa v prihajajoči sezoni moštvo, ki ga bo užitek gledati. Upam, da bodo to videli tudi navijači, jaz pa obljubljam, da bom v to usmeril celotno svojo energijo. Želim si, da da bomo v tem ciklu uspeli in da se bo v Ljubljani igrala košarka še na višjem nivoju ter v to res iskreno verjamem," je še povedal Ilievski.

Pianigianija prepričal dolgoročen projekt

Selitve v Ljubljano pa je bil zelo vesel tudi 54-letni Pianigiani, ki je imel na mizi kar nekaj ponudb, sploh iz Italije, a ga je na koncu prepričala ponudba iz Ljubljane. "Rad bi se zahvalil vsem v klubu. Vesel in ponosen sem, da sem del tako velikega projekta. Že ob prvem našem sestanku je bil občutek pravi, tudi to je bil eden od razlogov, zakaj sem se odločil, kot sem se. Res gre za pravi projekt, kar je v Evropi danes redkost. Ni veliko klubov, ki imajo dolgoročne vizije in načrte, jaz pa verjamem, da sta vizija in stabilnost pomembnejša od proračuna. Slovenija je dežela košarke. Želim si biti del tega projekta, vedno stremim k ekipnemu delu in nečemu večjemu. Sem v takšnem delu svoje kariere, da se za neko službo odločim le, če tako čutim, ne ker se moram. Rad se učim in delam z ljudmi s pravo energijo. Obenem se veselim tudi dela z Vladom, da bomo skupaj oblikovali ekipo, ki bo konkurenčna. Vlado ima res izjemno delovno etiko, 24 ur na dan je posvečen le košarki," je svojega novega sodelavca pohvalil Italijan.

Italijan je od leta 2020 deloval na Kitajskem, kjer je vodil ekipo Beijing Ducks, pred tem pa je med drugim deloval pri milanski Olimpii, Hapoel Jerusalemu, Fenerbahčeju in Montepaschi Sieni, ob tem pa je od 2009 do 2015 vodil tudi izbrano vrsto Italije. V svoji zbirki lovorik ima med drugim šest naslovov italijanskega prvaka, leta 2007 je dobil tudi nagrado za najboljšega trenerja v italijanski ligi, enkrat je osvojil tudi turški pokal. Foto: Daniel Novakovič/STA

"Veselim se dela v tem klubu. Zagotovo prva sezona ne bo enostavna, ker se bo vse začelo znova. Želimo dati priložnost tudi nekaterim mlajšim košarkarjem, za katere verjamemo, da bodo prihodnost košarke. Upam, da bodo tudi navijači to videli. Edina stvar, ki jo lahko obljubim, je to, da bomo naredili vse, kar je v naši moči, da bomo najboljši, kar se da, o ostalem pa bomo govorili na igrišču," je še povedal Pianigiani, ki je pred prihodom v Ljubljani vodil Beijing Ducks, pred tem pa je med drugim vodil tudi Olimpio Milano in italijansko reprezentanco.

Potrdili prihod Nemca

V klubu so, kljub temu da se prah po končani sezoni še ni dodobra polegel, zdaj že zavihali rokave in se podali na trg, kjer iščejo nove moči za prihajajočo sezono. V klubu so med drugim uradno potrdili prihod nemškega reprezentanta 22-letnega Justusa Hollatza, medtem ko je ostal igralski kader v večini še uganka. Zagotovo se od kluba poslavljata Yogi Ferrell in Josh Adams, Edo Murić pa bo kljub veljavni pogodbi zaradi poškodbe kolena primoran izpustiti celotno sezono.

Kot je pojasnil Tedeschi, bo proračun v prihajajoči sezoni ekipe stabilen in v zmogljivostih kluba. Podpisovati želijo le košarkarje, ki jih bodo lahko tudi plačevali. "Kar se tiče osnovanja ekipe, smo še vedno v fazi planiranja. Ne vemo še, kateri igralci bodo ostali, zdaj smo 24 ur na dan posvečeni le temu, da bomo zadeve postavili na pravo mesto. Še vedno smo na začetku, pripeljali smo Hollatza, ki bo lahko dal ekipi neko širino, ki je v tej sezoni ni bilo, saj lahko igra na več položajih. To je tip igralca, ki lahko v eni sezoni naredi več korakov naprej. Definitivno pa si želimo tudi igralce z izkušnjami, da bo ravnotežje vsega. Mislim, da smo na pravi poti," je glede kadrovanja povedel Ilievski.

V Ljubljano se bo preselil Justus Hollatz. Foto: AP / Guliverimage

"Tako, kot smo že rekli, želimo dati priložnost tudi nekaterim mlajšim košarkarjem. Na igrišču želimo videti pravo energijo, borbeno in zdaj bomo iskali igralce, ki bodo imeli enak zanos. Želimo si prave kemije in dobrega vzdušja, ker bo to zelo pomemben del za celotno sezono in celoten projekt, ki smo si ga zastavili," je povedal Pianigiani. "Nikakor pa ne želimo vsega podrediti le razvoju mladim, seveda si v prvi vrsti želimo zmagovati. Jaz kot bivši igralec si zagotovo želim, da je klub uspešen. Pod pogodbo imamo trenutno tri domače igralce, to so Gregor Glas, Rok Radović in Luka Ščuka in za vse tri lahko zatrdim, da bodo dobili priložnost. Na njih računamo. Cedevita Olimpija je klub, ki želi tudi iz mladih igralcev delati zmagovalce in verjamem, da je tudi Simone pravi naslov za razvoj tega," je novopečenega trenerja Cedevite Olimpije pohvalil Ilievski.

Tedeschi zagotovil, da ni razlogov za preplah

Pred novim začetkom so močno optimistični tudi v vrhu kluba. "Ta klub je naša realnost in ni kratkoročen projekt, ki se bo nekega dne ugasnil. Nasprotno, imamo velike plane. Vztrajam pri tem, da smo gosposki klub, nismo klub, ki bi ves čas menjaval trenerje. Tudi Jurica je odšel zato, ker je dejal, da nima več nadzora nad garderobo, ne pa zaradi porazov. Ta klub ostaja v Ljubljani in bo ostal tudi za nove generacije," je še povedal predsednik Tedeschi, ki je ob tem še izrazil željo po večjem obisku v Stožicah v prihodnji sezoni, ki se bo s pripravami za ljubljanski klub začela avgusta.

Preberite še: